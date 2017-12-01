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Компания TDK представляет первую в своем роде твердотельную аккумуляторную батарею для поверхностного монтажа

Твердотельные аккумуляторные батареи TDK CeraCharge


Компания TDK Corporation начала выпуск CeraCharge, первой в мире серии твердотельных аккумуляторных батарей, предназначенных для поверхностного монтажа (SMD). В зависимости от вида исполнения, такая батарея может выдерживать до тысячи циклов заряда/разрядки, ее емкость составляет 100 микроамперчасов при рабочем напряжении в 1.4 Вольта. Высокая динамика работы батареи позволяет ей работать в пиковых режимах, отдавая токи до нескольких миллиампер в течение коротких промежутков времени.

Аккумуляторы CeraCharge выпускаются в стандартном корпусе типоразмера EIA 1812 package (4.5 x 3.2 x 1.1 миллиметра). Это позволяет производить ее установку и пайку на печатной плате на стандартных автоматических линиях, что существенно снижает конечную стоимость изготовления электронных устройств.

В отличие от других типов аккумуляторных батарей, CeraCharge является твердотельной аккумуляторной батарей, в которой нет жидкого электролита. Основой CeraCharge является многослойная технология, которая позволяет объединить высокую плотность хранения энергии, малый объем батареи с ее достаточно большой электрической емкостью и высокой безопасностью. Ведь использование твердых керамических элементов вместо электролита полностью исключает риск возгорания, взрыва или утечки электролита.

Для увеличения емкости или рабочего напряжения твердотельные аккумуляторные батареи CeraCharge допускают не только последовательное включение, но и параллельное, использование которого с батареями других типов связано с некоторыми сложностями.

Линейка твердотельных аккумуляторных батарей CeraCharge предназначена, в первую очередь, для малопотребляющих электронных устройств из разряда Интернета Вещей. Помимо этого, такие аккумуляторы смогут питать чипы часов реального времени, энергонезависимой памяти, Bluetooth-маяки, медицинские имплантаты и многое другое.




Ключевые слова:
TDK, CeraCharge, SMD, Твердотельный, Аккумулятор, Батарея, Поверхностный, Монтаж, Емкость, Безопасность

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