 |  | Сегодня, 06:31 | Электроника и полупроводники

Создана самоуничтожающаяся электроника, реагирующая на определенные радиоволны

Самоуничтожающаяся электроника


Электронные устройства, содержащие критическую или секретную информацию, должны иметь функцию дистанционно управляемой самоликвидации на случай, если они попадут не в те руки. Одну из таких технологий дистанционной самоликвидации разработали исследователи из Корнуэльского университета совместно со специалистами компании Honeywell Aerospace. Они изготовили микрочип из диоксида кремния, упакованный в оболочку из поликарбоната. В этой оболочке были изготовлены микрополости, заполненные рубидием и бифлуоридом натрия.

Когда такое устройство попадает под воздействие радиоволн с определенной частотой, открываются крошечные наноклапаны на основе графена и нитридных соединений. Это позволяет смешаться заключенным в полости реагентам и вступить в бурную химическую реакцию, в ходе которой выделяется большое количество тепла, которое испаряет поликарбонат. "Испаренный поликарбонат вступает в реакцию с бифлуоридом натрия и получается плавиковая кислота, которая полностью разрушает любую электронику" - пишут исследователи.

В отличие от других вариантов реализации самоуничтожающейся электроники, новая технология не требует наличия воды для растворения некоторых компонентов и не нуждается в нагревательном элементе, который поднимает температуру среды до нужного уровня.

Исследователи рассчитывают, что разработанная ими технология "разлагающейся" электроники будет востребована не только в области защиты информации. Ее так же с успехом можно использовать для производства электроники, датчиков экологического мониторинга, к примеру, которые будут самоуничтожаться после выполнения своей основной функции.




Ключевые слова:
Самоуничтожение, Самоликвидация, Электроника, Защита, Информация, Радиоволны, Частота, Химическая, Реакция

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:00
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4013
    получается плавиковая кислота

    Представляю себе, что будет, если эта кислота попадет в окружающую среду. Ведь для того, чтобы полностью растворить чип, ее нужно не очень мало


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