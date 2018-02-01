Создан первый в мире солнечный топливный реактор, который будет продолжать работать в темное время суток

Ученые из Немецкого космического агентства DLR разработали первый в своем роде солнечный топливный реактор, особенности строения которого позволяют ему продолжать функционировать и в темное время суток. Реактор, получивший название CONTISOL, способен вырабатывать водород и другие виды топлива используя концентрированную солнечную энергию. А в качестве теплоносителя, позволяющего аккумулировать и передавать тепло в пределах устройства, является обычный воздух.
Эффективность традиционных солнечных топливных реакторов напрямую зависит от количества тепла, получаемого от энергии солнечных лучей, стоит только Солнцу скрыться за тучами или горизонтом, такие реакторы полностью перестают работать. "Нам удалось совместить в одном устройстве две разных технологии, технологию эффективного аккумулирования энергии и технологию химических преобразований под воздействием тепловой энергии" - пишут исследователи.
Собственно химические превращения происходят внутри изолированных каналов, внутренняя поверхность которых покрывается слоем соответствующего катализатора. А вся остальная структура реактора CONTISOL представляет собой теплообменник и хранилище тепловой энергии, запасов которой хватает для продолжения работы реактора в случае исчезновения притока энергии извне.
В настоящее время исследователями из DLR был создан небольшой опытный образец реактора CONTISOL, который работает при температуре в 850 градусов Цельсия и который способен превратить в химическую энергию вырабатываемого топлива до 5 кВт тепловой энергии, подаваемой извне. "Это масштаб экспериментального опытного образца, который мы используем для разработки принципов контроля и управления такими устройствами" - пишут исследователи, - "Когда мы завершим работы, можно будет говорить о подобных установках, мощностью от 1 до 5 и даже до 100 МВт".
Испытания опытного реактора CONTISOL проводились в двух местах, сначала на установке "искусственного Солнца" Synlight
, которая находится в распоряжении агентства DLR и которая обеспечивала нагрев реактора до температуры в 850 градусов Цельсия. Позже этот же реактор был испытан в более жестких условиях, на солнечной башне, стоящей в середине поля зеркал, а температура нагрева реактора в последнем случае составила около 1100 градусов Цельсия.
И в заключение следует отметить, что немецкие ученые надеются на то, что их разработка превратится в будущем в полномасштабную систему, которая сделает водородную энергетику и водородные автомобили еще на один шаг ближе к массовому внедрению и использованию.