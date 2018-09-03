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Ученые создали сверхсильное управляемое магнитное поле, что делает нас на один шаг ближе к использованию энергии термоядерного синтеза

Термоядерный синтез


Ученые со всего мира уже достаточно давно бьются над проблемой создания управляемых реакций термоядерного синтеза, которые подобны реакциям, идущим в недрах Солнца и других звезд, и которые могут стать практически неисчерпаемым источником недорогой и экологически чистой энергии. И недавно физики из Токийского университета сделали нас еще на один шаг ближе к практическому использованию термоядерной энергии, им удалось создать самое сильное магнитное поле с полностью контролируемой формой и другими параметрами.

Одним из методов "запуска" самоподдерживающихся реакций термоядерного синтеза является удержание и сжатие высокотемпературной плазмы, "моря" заряженных частиц, с целью дальнейшего увеличения ее температуры. Этот метод называется электромагнитным сжатием потока (electromagnetic flux-compression, EMFC) и именно это удалось создать японским исследователям в виде экспериментального устройства, которое можно будет использовать в реакторах-токамаках.

Устройство способно выработать магнитное поле, силой в 1200 Тесла, что приблизительно в 120 тысяч раз сильней поля, вырабатываемого магнитом-прилипалой для холодильника. Более того, новая установка способна вырабатывать такое магнитное поле непрерывно на протяжении 100 микросекунд, в тысячу раз дольше, чем во время предыдущих попыток. Помимо этого, во время работы новой установки в максимальном режиме элементы ее конструкции не подвергаются деформации и разрушению под воздействием создаваемого ею же магнитного поля.

В опубликованном японскими учеными пресс-релизе указано, что создаваемое новым устройством магнитное поле по его характеристикам и продолжительности существования очень близко к минимальным характеристикам поля, необходимого для инициации стабильных реакций термоядерного синтеза. Все это, плюс некоторые другие разработки ученых в данном направлении, делает нас еще на один шаг ближе к моменту, когда люди получат в свое распоряжение практически неограниченный источник энергии.


Ключевые слова:
Реакция, Термоядерный, Синтез, Температура, Плазма, Магнитное, Поле, Сжатие, Сила, Длительность

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