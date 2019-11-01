Самая большая в мире аккумуляторная батарея "вырастет" на 50 процентов в следующем году

Самая большая в мире литий-ионная аккумуляторная батарея Hornsdale Power Reserve, построенная компанией Tesla в Южной Австралии, будет расширена в следующем году еще на 50 процентов. Напомним нашим читателям, что эта энергетическая установка была построена компанией Tesla
в 2017 году с целью решения проблем существующих энергетических сетей, находящихся в распоряжении компании Neoen. Элон Маск, основатель и руководитель компании Tesla, обещал завершить сооружение батареи Hornsdale Power Reserve за 100 дней и он полностью сдержал свое обещание, благодаря чему батарея вступила в строй в ноябре 2017 года
, спустя три месяца с момента начала первых работ.
Номинальная емкость батареи Hornsdale Power Reserve в настоящее время составляет 129 МВт*ч и она способна выдать пиковую мощность в 100 МВт, благодаря чему она носит звание самой большой в мире литий-ионной батареи. И это звание, похоже, продержится за ней еще достаточно долго, благодаря намеченному расширению и модернизации.
Компании Tesla и Neoen, при поддержке правительства Южной Австралии, планируют добавить батарее Hornsdale Power Reserve 64,5 МВт*ч емкости и 50 МВт дополнительной выходной мощности. Модернизация батареи также будет заключаться во внедрении технологии Tesla Virtual Machine Mode, которая позволит компенсировать инерциальность энергетической системы и обеспечит стабильность работы системы в моменты сильных колебаний пиковой нагрузки.
Общая энергосистема Южной Австралии требует инерционного показателя порядка в 6000 Мегаватт-секунд. И, согласно информации от компании Neoen, модернизированная батарея Hornsdale Power Reserve сможет обеспечить ровно половину требуемой энергии. В настоящее время уже ведутся работы, связанные с подготовкой модернизации батареи, а вступить в строй модернизированная батарея должна в середине 2020 года.