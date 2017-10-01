 |  | Вчера, 06:35 | Энергетика

Машины-монстры: Самая большая в мире турбина для атомных электростанций

Турбина с 54-дюймовыми лопатками


Не так давно специалисты японской компании Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) закончили вибрационные испытания последней ступени паровой турбины для атомных электростанций. Длина одной лопатки (лопасти) этой турбины составляет 74 дюйма (1 880 миллиметров) и это самая длинная в мире лопатка паровой турбины на сегодняшний день. Для сравнения, предыдущая модель паровой турбины компании MHPS имела лопатки, длиной 54 дюйма (1 375 миллиметров).

Компания MHPS занималась разработкой и тестированием турбины с 74-дюймовыми лопатками уже достаточно давно. И вибрационный тест был последним шагом на пути новой турбины к промышленному производству. Этот тест проводился на номинальной скорости вращения турбины, ротор которой был установлен на быстродействующем стенде, позволяющем производит измерения балансировки и уровня вибрации, который, к тому же, является самым большим из подобных стендов во всем мире.

Лопатка паровой турбины


Проведенные испытания, в том числе и испытания под нагрузкой при повышенном давлении пара, показали, что турбина с 74-дюймовыми лопатками полностью соответствует всем заданным параметрам и будет безопасна в эксплуатации. Такие турбины предназначены для работы как на типовых атомных электростанциях, мощностью 1200 МВт, так и на станциях повышенной мощности, до 1500 МВт. Но даже при работе на ядерной энергетической установке, мощностью 1200 МВт, турбина с 74-дюймовыми лопатками будет вырабатывать большее количество электрической энергии, нежели турбина с 54-дюймовыми лопатками.

Помимо этого, новая турбина имеет более простую конструкцию, она нуждается в двух камерах высокого давления, в то время, как турбина с 54-дюймовыми лопатками нуждается в трех камерах. Это позволит строить более дешевые и простые новые атомные станции или упростить конструкцию уже имеющихся станций.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.




Ключевые слова:
Машины, Монстры, Паровая, Турбина, Лопатки, Испытания, Атомная, Электростанция, Mitsubishi, Hitachi

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Машины-монстры: МВТ V164-8.0 - гигантский ветряной генератор, установивший ...
  • Машины-монстры: GE 9HA - самая мощная и самая эффективная энергетическая га ...
  • Машины-монстры: Walney wind farm - самая большая в мире ветровая электроста ...
  • Эффективность необычной турбины ветрогенератора GEDAYC превышает на 50% эфф ...
  • В Норвегии начато строительство самой большой в мире плавающей ветряной тур ...



    •
     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 10:47
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3817
    Хоть-бы человека на снимке поставили рядом с турбиной. А то наглядного представления масштаба нет совершенно


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 02:43
    #2 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 265
    Увеличение размеров лопаток паровых турбин на 1 см приводит к увеличению КПД на сотую доли процента, однако размеры ограничиваются свойствами материалов и увеличением вибрации. Так же снижается металлоемкость турбины, но снижается маневренность. Кроме того на разных режимах работы возрастают резонансные эффекты гидроудара. Для крупных АЭС с базовыми нагрузками все перечисленные недостатки менее значимы, однако аварийность на них обходится многократно дороже, а главное может привести к непоправимым катастрофам!
    Авария на ЧАЭС как раз и была спровоцирована резким отключением нагрузки, разгоном турбины Четвёртого Блока и разрывом корпуса реактора давлением пара с выбросом изотопов в атмосферу.
    На Фукусиме насколько мне известно в момент землетрясения произошла разбалансировка турбины, отрыв лопаток и автоматика закрыла вентили подачи пара. Система охлаждения реакторов сработала, но из за попадания морской воды от цунами в Градирни насосы быстро вышли из строя. Реактор от давления пара треснул и произошла утечка изотопов. Правда большая часть радиоактивных отходов вылилась в океан.
    Думаю эксперименты по удлинению лопаток особенно в сейсмоактивных зонах ничему Японию не научили. Жадность фрайера погубит!!!
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009