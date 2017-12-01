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Строительство термоядерного реактора ITER преодолело половину пути к его завершению

Строительство термоядерного реактора ITER


Реакции термоядерного синтеза являются идеальным решением все возрастающих энергетических потребностей человечества, они могут обеспечить производство неограниченного количества энергии без вредных выбросов в окружающую среду и без образования высокотоксичных радиоактивных отходов. К сожалению, ученым еще не удалось создать полностью функционирующий реактор термоядерного синтеза, несмотря на массу усилий, прикладываемых в данном направлении. Одним из таких усилий является международный проект ITER, огромный экспериментальный реактор типа токамак, сооружение которого ведется сейчас на юге Франции. Первые эксперименты на этом реакторе должны быть проведены в 2025 году, а недавно представители компаний-подрядчиков сообщили о том, что строительство реактора завершено на 50 процентов, и это вполне соответствует дате завершения строительства, запланированной на 2021 год.

Напомним нашим читателям, что проект ITER - это проект, в который уже вложена огромная куча денег и труда ученых со всех уголков земного шара. Проект финансируется семью участниками, в основном Европейским Союзом при относительно небольших вложениях со стороны США, Индии, Китая, России, Японии и Южной Кореи. Строительство началось в 2013 году, но череда задержек привела к сдвигу сроков окончания строительства. Одновременно с этим весьма ощутимо вырос и ценник проекта, на который уже было затрачено 22 миллиарда американских долларов.

Во время первых экспериментов, которые, как упоминалось выше, начнутся в 2025 году, в недрах реактора ITER будут производиться реакции водородного термоядерного синтеза, т.е., по сути, копироваться процессы, происходящие в недрах Солнца и в эпицентрах термоядерных взрывов. Ядра дейтерия и трития будут объединяться и сливаться в одно ядро гелия. При этом будет выделяться большое количество энергии, которая будет поглощаться стенками камеры реактора, что приведет к их нагреву до высокой температуры. Реактор ITER не будет вырабатывать электрическую энергию, он будет использоваться только для исследований и отработки технологий инициации и поддержания термоядерных реакций.

Технологии, которые будут "отшлифованы" на реакторе ITER, лягут в основу промышленных термоядерных электростанций, которые уже будут использовать выделяемое реактором тепло для превращения воды в пар, вращающий турбины, связанные с электрогенераторами. Такой способ получения электроэнергии уже давно используется на тепловых и атомных электростанциях, но термоядерные электростанции будут отличаться тем, что в результате их работы не будет образовываться никаких вредных побочных продуктов и они будут более безопасными, нежели обычные атомные станции.

Ученые проекта ITER прогнозируют, что первые промышленные термоядерные электростанции могут поступить в эксплуатацию ориентировочно в 2040 году, после того, как на экспериментальном реакторе будут проведены необходимые эксперименты.




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Термоядерный, Реактор, Проект, ITER, Строительство, Завершение

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 12:05
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3919
    Большой "мыльный пузырь" этот проект. Не удивлюсь, если его постигнет судьба американского проекта National Ignition Facility


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 13:11
    #2 Написал: Koroed

    Публикаций: 0
    Комментариев: 28
    Вот, если без троллинга и без срача: какова реальная перспектива ИТЭР? Это даже не реактор для производства энергии, это всего лишь прототип, на котором «будут обкатаны» технологии термоядерного синтеза. К 40 году. Будут ли? И каков может быть «кредит доверия» для этой технологии? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется.
    С одной стороны, ни одна идея до настоящего момента не получила большего доверия, большего количества человеческих и финансовых ресурсов, большего временного промежутка (уже под 70 лет) для реализации. Целый ряд крупных институтов, целый ряд «выдающихся кадров», целая индустрия занята реализацией этой идеи. Уже «невооруженным глазом» заметно, что это—жизненно важный интерес для огромной массы людей, обладающих всей лоббистской мощью (раз смогли привлечь финансирование на такую сумму). Для этой массы людей крах проекта—это личный крах, лишение финансирования, девальвация «научного авторитета», со всеми последствиями… Не говоря уже о весьма «неудобных» вопросах о потраченных деньгах… В такой ситуации, уже не до дискуссий. Любой кто сомневается, подлежит безусловной травле. Любой , кто предложит альтернативу—должен быть объявлен либо некомпетентным «лжеученым», либо вообще мошенником…
    Это наука?...
    Хотите науки? Вы ее получите, по полной программе. И детям накажете…
    С другой стороны, отказавшись от этого проекта, «не выплеснем ли мы младенца»? Ведь многие искренне верили, и самоотверженно работали (как строители коммунизма)…
    Как быть с этими людьми? Ведь они--просто уже "заложники" системы...
    Да и нельзя сказать, что абсолютно весь опыт, полученный к этому моменту—отрицательный опыт. И даже отрицательный опыт—тоже очень важен. А вдруг, идея все-таки реализуема? Просто, не хватает финансирования? Нужно больше времени!...
    Ничего не напоминает? «Коммунизм к 80 году»? Или реализованный проект «горячего синтеза» к 2040-му? Все-таки, основная проблема в данном случае—это проблема «одной корзины», в которую сложили «все яйца», то есть деньги, кадры и ресурсы. Это в первую очередь—гигантский управленческий провал современного научного, да и государственного «истеблишмента».
    Однако , в странах «первого мира», существует еще и «венчурная индустрия», способная творить чудеса. Она неоднократно это доказала. В ней цена управленческого провала—потеря капитала и разорение. Там не действуют те увещевания, которыми можно кормить глупых и некомпетентных чиновников. Бизнес есть бизнес. И как раз сейчас очень многие компании озаботились решением энергетической проблемы. И некоторые уже объявили об успехах на поприще, никак не связанном с «горячим ядерным синтезом».
    Так что, единственный критерий истинности теории—практика. Тот, кто первым достигнет успеха на этом поприще, тот и получит энергетический рынок. История рассудит всех. Это будет ИТЭР через десятки лет? Ну, хорошо. Может быть. Или кто-то другой, года через два? Никто не станет отказываться от очевидной миллиардной выгоды, ведь ИТЭР—это не божественная «священная корова», по крайней мере для тех, кто в нее не вкладывался. И запретить «альтернативщиков» тоже не удастся. По крайне мере, не в условиях отсутствия «единомыслия», отсутствия монополии на информацию и свободной рыночной экономики. Джин уже выпущен из бутылки, и обратно его не загнать. В этих условиях «возглавить» гораздо важнее, чем «обезглавить». И наиболее дальновидные люди этой планеты, типа Уоррена Баффета, уже сделали это…
        

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