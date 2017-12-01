Ученые создали эластичную батарею, полностью изготовленную на основе ткани

Исследовательская группа из университете Бингемтона (Binghamton University) и Государственного университета Нью-Йорка (State University of New York) разработала новый тип биологической батареи, приведенной в действие специальными бактериями и полностью изготовленную из ткани. Эта батарея демонстрирует такую же эффективность, как и другие биобатареи , изготовленные на твердом основании, а ее выходной мощности достаточно для снабжения энергией малопотребляющих носимых электронных устройств и устройств, встраиваемых прямо в одежду человека.Эластичная природа волокон ткани, на которых размещены элементы биобатареи, определяет то, что эта батарея может быть многократно растянута, сжата или скручена без каких-либо заметных потерь ее электрических характеристик и проводимости.По сравнению с традиционными химическими батареями и ферментативными топливными элементами, микробные топливные элементы могут стать более подходящим источником энергии для портативной электроники, ведь отдельные микроорганизмы, выступающие в роли биокатализатора, обеспечивают стабильные ферментативные реакции и имеют достаточно продолжительный срок жизни.Единственным, в чем нуждаются биобатареи для работы, это в питательной среде для своих бактерий. При условии использования специальных генномодифицированных бактерий этой питательной средой может являться даже пот, выделяемый телом человека, или органические соединения, попадающие на ткань батареи из окружающей среды.