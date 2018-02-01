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Компания Yamaha создала систему, превращающую танцевальные движения в фортепьянную музыку

Выступление Каидзи Мориямы


Компания Yamaha, одним из направлений деятельности которой является создание музыкальных инструментов и технологий, продемонстрировала новую систему, в основе которой лежат технологии искусственного интеллекта и которая "перевела" движения известного японского танцора Каидзи Мориямы (Kaiji Moriyama) в цифровые данные, превращенные затем в осмысленную и гармоничную фортепьянную музыку. Эта система была впервые использована в Токио во время концерта "Mai Hi Ten Yu", который сопровождался игрой симфонического оркестра Scharoun Ensemble из Берлина.

Технологии искусственного интеллекта, заложенные в новой системе компании Yamaha, гарантируют, что создаваемая ею музыка будет не простой последовательностью случайных нот и аккордов, а будет иметь некий смысл и гармонию. На теле Каидзи Мориямы было закреплено множество датчиков четырех разных типов, данные от которых оцифровывались и преобразовывались в музыкальные данные формата MIDI. Поток MIDI-данных передавался затем механическому фортепьяно Yamaha Disklavier, которое извлекало звуки из концертного рояля CFX.



Глядя на приведенные ниже видеоролики, можно усомниться в глубине влияния движений Каидзи Мориямы на создаваемую музыку. Однако, с его слов, это влияние достаточно сильней, нежели кажется с первого взгляда. Для создания определенных мелодий Морияме приходилось принимать очень сложные даже для танцора такого уровня позы и балансировать почти на грани потери равновесия.

Специалисты компании Yamaha продолжают пока еще работать над совершенствованием созданной ими системы. В основном работа направлена на увеличение точности распознавания движений и увеличения объема базы данных, связывающей движения с музыкальными фрагментами. И, вполне вероятно, что в недалеком будущем танцор такого уровня, как Каидзи Морияма, сможет "играть своим телом" на фортепьяно не хуже высококвалифицированного профессионального музыканта-пианиста.





Ключевые слова:
Yamaha, Система, Искусственный, Интеллект, Движения, Танец, Датчик, Музыка, Фортепьяно

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 11:48
    #1 Написал: Zerger

    Публикаций: 0
    Комментариев: 795
    так и до шизофрении не далеко...

    п.с. ничего не имею против людей больных шизофренией, с этим диагнозом можно полноценно жить но лишних проблем добавляется.


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