CIMON, помощник, оснащенный искусственным интеллектом, скоро станет членом экипажа Международной космической станции

Специалисты компании Airbus, работая совместно со специалистами компании IBM, занимаются сейчас разработкой не очень обычного устройства под названием CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN). Это устройство, размером с баскетбольный мяч, весит порядка 5 килограмм, и оно будет протестировано на Международной космической станции астронавтом Европейского космического агентства Александром Джерстом (Alexander Gerst) в ходе миссии Horizons, которая будет проводиться в период, начиная с июня и заканчивая октябрем 2018 года.
"CIMON станет первой системой, построенной на базе искусственного интеллекта, которая будет оказывать всестороннюю помощь астронавтам во время выполнения их миссий" - рассказывает Манфред Яуман (Manfred Jaumann), руководитель подразделения компании Airbus, - "Мы первый раз в истории доставим "летающий мозг" на космическую станцию и будем постоянно развивать его систему искусственного интеллекта, делая ее умней и совершенней".
Вся конструкция "летающего мозга" CIMON изготовлена из металла и пластика путем трехмерной печати. А эта система, как уже упоминалось выше, предназначена для оказания помощи астронавтам при выполнении ими любой работы. Это, по мнению руководства Европейского космического агентства, должно сделать пребывание человека в космосе более безопасным и более эффективным. Еще одной задачей, которую будет выполнять CIMON, станет раннее выявление технических неисправностей и поиск путей их устранения.
Отметим, что проект CIMON был начат компанией Airbus в 2016 году самостоятельно, без стороннего финансирования. Позже на этот проект обратили внимание специалисты немецкого космического агентства DLR, после чего он, этот проект, был официально поддержан со стороны Европейского космического агентства.
Устройство CIMON сможет самостоятельно перемещаться и ориентироваться во внутренних помещениях космической станции. В его компьютере используется искусственный интеллект Watson AI
, благодаря которому устройство может узнавать каждого члена экипажа и понимать произнесенные ими слова. На первом этапе в базу данных CIMON будут внесены только снимки и образцы голоса Александра Джерста и планы модуля космической станции Columbus.
Как только система CIMON будет доставлена на борт станции и пройдет этап первоначального тестирования, Александр Джерст начнет использовать CIMON-а в проведении некоторых научных экспериментов, выполнения медицинских исследований и в других областях, используя пока его в качестве интеллектуальной летающей камеры.