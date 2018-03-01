 |  | Вчера, 06:35 | Информационные технологии

Компания IBM представляет самый маленький компьютер на сегодняшний день

Микрокомпьютеры


На конференции IBM Think 2018, помимо традиционного прогноза "5in5", прогноза по поводу новых технологий, которые войдут в нашу жизнь на протяжении следующих пяти лет, представители компании презентовали самый маленький компьютер в мире на сегодняшний день. Этот компьютер имеет размер 1 на 1 миллиметр, что сопоставимо с размером крупинки поваренной соли. Стоимость производства одного такого компьютера оценивается меньше, чем в 10 центов. А на приведенном выше снимке показаны 64 объединительных платы, каждая из которых содержит по два таких микрокомпьютера.

Отметим, что самым маленьким компьютером до последнего времени считался микрокомпьютер Micromote, разработанный исследователями из Мичиганского университета в 2015 году, размер которого составлял приблизительно 2 миллиметра.

Микрокомпьютер IBM


По мощности аппаратных средств новый микрокомпьютер соответствует мощности x86 компьютеров 1990-х годов, на его кристалле упаковано всего несколько сотен тысяч транзисторов, включая транзисторы процессора, статической оперативной памяти. Необходимую для работы микрокомпьютера энергию вырабатывает фотогальванический элемент, а для связи с внешним миром используется оптический канал, реализованный в виде фотодатчика и излучающего светодиода.

Несмотря на крошечные размеры и скромную вычислительную мощность, возможностей микрокомпьютера вполне достаточно для запуска оригинальной игры Doom, которой требуется 4 мегабайта оперативной памяти и i386 процессор.

Структура микрокомпьютера


Представители компании IBM в ближайшем времени собираются модернизировать свой новый микрокомпьютер, после чего он будет способен обеспечивать работу электронных устройств из разряда "Интернета Вещей", устройств, которым не требуется большая вычислительная мощность, но которые должны работать, используя минимально возможное количество энергии, черпаемой из окружающей среды. Помимо этого, специалисты компании IBM рассматривают вариант использования одного такого микрокомпьютера, снабженного дополнительными светодиодами, в качестве "умного" пикселя дисплеев и других устройств отображения информации.

Но самой главной областью применения нового микрокомпьютера станет его использование в blockchain- и крипто-технологиях, где множество таких компьютеров будут работать в параллель, обеспечивая выполнение достаточно сложных и тяжелых расчетов.





Ключевые слова:
IBM, Микрокомпьютер, Размер, Вычислительная, Мощность, Стоимость, Устройство, Интернет, Вещей

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Micromote - самый маленький в мире компьютер, объемом в один кубический мил ...
  • Самый маленький в мире ARM-процессор приблизит распространение интернета ве ...
  • Новый патент указывает на то, что компания NVidia планирует производство ми ...
  • Raspberry Pi - самый маленький и дешевый компьютер в мире.
  • Fit PC2 – самый маленький компьютер в мире.



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 13:48
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4104
    соответствует мощности x86 компьютеров 1990-х годов

    Интересно, какого уровня? XT (8086) или AT (80286), ведь разница огромная


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009