Компания IBM представляет самый маленький компьютер на сегодняшний день
На конференции IBM Think 2018, помимо традиционного прогноза "5in5", прогноза по поводу новых технологий, которые войдут в нашу жизнь на протяжении следующих пяти лет, представители компании презентовали самый маленький компьютер в мире на сегодняшний день. Этот компьютер имеет размер 1 на 1 миллиметр, что сопоставимо с размером крупинки поваренной соли. Стоимость производства одного такого компьютера оценивается меньше, чем в 10 центов. А на приведенном выше снимке показаны 64 объединительных платы, каждая из которых содержит по два таких микрокомпьютера.
По мощности аппаратных средств новый микрокомпьютер соответствует мощности x86 компьютеров 1990-х годов, на его кристалле упаковано всего несколько сотен тысяч транзисторов, включая транзисторы процессора, статической оперативной памяти. Необходимую для работы микрокомпьютера энергию вырабатывает фотогальванический элемент, а для связи с внешним миром используется оптический канал, реализованный в виде фотодатчика и излучающего светодиода.
Несмотря на крошечные размеры и скромную вычислительную мощность, возможностей микрокомпьютера вполне достаточно для запуска оригинальной игры Doom, которой требуется 4 мегабайта оперативной памяти и i386 процессор.
Представители компании IBM в ближайшем времени собираются модернизировать свой новый микрокомпьютер, после чего он будет способен обеспечивать работу электронных устройств из разряда "Интернета Вещей", устройств, которым не требуется большая вычислительная мощность, но которые должны работать, используя минимально возможное количество энергии, черпаемой из окружающей среды. Помимо этого, специалисты компании IBM рассматривают вариант использования одного такого микрокомпьютера, снабженного дополнительными светодиодами, в качестве "умного" пикселя дисплеев и других устройств отображения информации.
Но самой главной областью применения нового микрокомпьютера станет его использование в blockchain- и крипто-технологиях, где множество таких компьютеров будут работать в параллель, обеспечивая выполнение достаточно сложных и тяжелых расчетов.