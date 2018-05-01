Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке

Некоторые собаки, помимо того, что являются лучшими друзьями человека, оказывают людям свою посильную помощь. Они выступают в роли охранников, проводников для людей со слабым зрением, несут службу, вынюхивая взрывчатку и наркотические вещества, и многое другое. Поэтому исследователи начали разработку системы искусственного интеллекта, которая будет управлять подобным собаке роботом. А для обучения этой системы собачьему образу мышления и поведению была привлечена живая собака породы аляскинский маламут по кличке Kelp.Для того, чтобы собрать базу данных образцов поведения собаки, ученые из Вашингтонского университета закрепили на лапах, туловище и хвосте своего четвероногого помощника несколько датчиков. Эти датчики записывают все движения собаки в то время, как она ведет свой обычный образ жизни. А камера, прикрепленная на голове Kelp-а, записывает все, что видит собака.В течение нескольких недель ученые собрали более 24 тысяч записей базы данных, сопровождаемых кадрами видео, которые имеют отношение к некоторым особенностям движений тела собаки. После эта база данных была использована для начального обучения системы искусственного интеллекта, которая обрела некоторые особенности собачьего поведения и реакции на различные виды раздражителей.Проверка правильности работы этой системы была проведена следующим образом - этой системе давалось пятисекундное видео, снятое с "точки зрения" собаки, и система предугадывала дальнейшие действия животного. И, к удивлению исследователей, искусственный интеллект правильно предсказывал действия собаки практически во всех случаях. Кроме этого, исследователям удалось выяснить, что искусственный интеллект научился определять разные виды окружающей среды и находить поверхности, обеспечивающие максимально комфортное для собаки передвижение по ним.Сейчас ученые планируют значительно расширить собранную ими базу данных образцов движений и поведения собаки. А, в конечном счете, все это должно привести к созданию четвероного робота, который будет вести себя и действовать в точности, как служебная собака.