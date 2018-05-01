Датчик нового типа превращает поверхность кожи в интерфейс между компьютером и человеком

Исследователи из Саарского университета (Saarland University) разработали новый тип гибких датчиков, получивший название Multi-Touch Skin, который, при должном его использовании, может превратить кожу человека в сенсорную поверхность. Принцип работы этого датчика во многом схож с принципами работы сенсорных дисплеев современных смартфонов. Устройство состоит из двух токопроводящих слоев, разбитых на отдельные столбцы и строки. Такая конфигурация создает систему координат, при помощи которой можно определить точку, в которой в результате прикосновения изменилась электрическая емкость.Для того, чтобы создать такой датчик, исследователям достаточно долго пришлось подбирать правильный материал, в котором совместились гибкость, электрическая проводимость, механическая прочность и надежность. В результате в качестве проводника было выбрано серебро, наносимое на основание из PET-пластика, а в качестве диэлектрика был использован тонкий слой поливинилхлорида (PVC). И самым интересным во всем этом является то, что такой датчик может быть изготовлен за несколько минут при помощи бытового струйного принтера, заправленного серебряными чернилами.Для того, чтобы датчик мог быть закреплен на любой части тела человека, он должен иметь определенную специфическую форму. Эта форма рассчитывается при помощи разработанного исследователями программного обеспечения, которое позволяет задать не только саму форму, но и зоны чувствительности и некоторые другие элементы. А результатом работы такой программы являются данные, которые можно отправлять прямо на принтер.На втором из приведенных здесь снимков показаны два опытных варианта новых датчиков, один из которых закрепляется за ухом человека. Этот датчик позволяет управлять аудиоплеером, движения вверх или вниз регулируют громкость звука, движения в горизонтальной плоскости позволяют выбирать аудиотреки, а единичное касание ставит или снимает воспроизведение с паузы.В своей дальнейшей работе исследователи займутся созданием более сложных датчиков, которые можно использовать для реализации более сложных видов взаимодействия человека с электроникой и компьютерной техникой. Параллельно с этим будет разработано программное обеспечение драйвера, посредством которого новый датчик может быть использован совместно с сенсорными системами и системами жестоуправления, которые уже входят в состав многих операционных систем.