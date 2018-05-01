Компания Syntiant нашла путь к объединению мира искусственного интеллекта и аналоговой электроники

Когда человек слышит термин "искусственный интеллект", ему в голову тут же приходят термины "глубинное машинное обучение и самообучение", "нейронные сети" и мощные компьютеры с большими объемами памяти, способные быстро производить сложные расчеты, необходимые для функционирования цифровых нейронных сетей. Однако, молодая компания под названием Syntiant пытается совместить мощь систем искусственного интеллекта и малопотребляющей электроники с батарейным питанием. Специалисты этой компании уже разработали специализированные процессоры Neural Decision Processors (NDP), внутри которых заключены аналоговые нейронные сети, работающие на уровне отдельных транзисторов.Реализация устройств, реализующих передовые технологии машинного обучения на аппаратном уровне, построенных на базе традиционных цифровых электронных компонентов, является весьма трудной, почти невозможной задачей из-за необходимости быстрого перемещения огромных объемов информации и их достаточно сложной обработки. Специалисты компании Syntiant выбрали другой путь, они использовали аналоговую схемотехнику, устройства на базе которой не обладают столь широкой функциональностью, как цифровые. Но те задачи, на которые рассчитаны аналоговые схемы, они, эти схемы, решают с потрясающим быстродействием, несмотря на сложность этих задач.Максимально высокое быстродействие демонстрируют и аналоговые нейронные сети процессоров Neural Decision Processors, ориентированных исключительно на технологии глубинного изучения. При этом, такие процессоры могут использоваться в устройствах с батарейным и аккумуляторным питанием, которые получат возможность с минимальными энергетическими затратами решать такие задачи, как выделение ключевых слов, голосовая и визуальная идентификация, распознавание изображений, регистрация определенных событий и многое другое.Специалисты компании Syntiant работают сейчас вместе со специалистами некоторых других компаний и надеются довести процессоры Neural Decision Processors до коммерческого уровня к концу этого года. В портфеле компании Syntiant уже имеется договоренность с компанией Infineon Technologies, которая планирует использовать NDP-процессоры для расширения возможностей собственных технологий, связанных с обработкой звуковых сигналов. А начальное финансирование, давшее старт работе компании Syntiant, обеспечила компания Intel.