Новый американский суперкомпьютер Summit стал самым мощным суперкомпьютером в мире

Не так давно специалисты Национальной лаборатории Ок-Ридж американского Министерства энергетики ввели в эксплуатацию новый суперкомпьютер под название Summit. Если этот компьютер задействует все свои ресурсы, его пиковая производительность достигнет 200 Петафлопс, 200 квадрильонов вычислений в секунду. Это более чем в два раза превышает производительность предыдущего обладателя звания самого мощного суперкомпьютера, китайской системы Sunway TaihuLight
, которая составляет 93 Петафлопс. И это в сем раз больше производительности суперкомпьютера Titan
, который до этого был самым мощным американским суперкомпьютером.
4 608 серверов IBM Power Systems AC922 суперкомпьютера Summit занимают площадь, эквивалентную площади двух теннисных кортов. В состав этих серверов входит 9 тысяч 22-ядерных процессоров IBM Power9 и больше 27 тысяч графических процессоров NVIDIA Tesla V100. Все это охлаждается системой, в которой циркулирует 15 150 литров очищенной воды. А потребляет суперкомпьютер Summit столько энергии, что ее хватило бы на снабжение 8 100 среднестатистических жилых домов.
Понятно, что суперкомпьютер Summit был создан не для того, чтобы отобрать пальму первенства у Китая, который удерживал ее на протяжении пяти лет. Система Summit предназначена, в первую очередь, для решения задач, связанных с искусственным интеллектом, глубинным машинным самообучением, которые будут использоваться уже для решения практических задач в области здравоохранения, физики, климатических исследований и т.п.
Суперкомпьютер Summit уже был задействован в расчетах, которые ученые называют термином научные вычисления экза-уровня. При понижении точности значений данных, система Summit продемонстрировала производительность в 1.88 экза-операций в секунду при проведении анализа миллионов генных последовательностей. А расчетная производительность суперкомпьютера Summit при проведении "смешанных" вычислений, в которых используются данные с нормальной и сокращенной точностью, должна составлять 3.3 экза-операций в секунду.
В ближайшем времени мощности суперкомпьютера Summit будут задействованы для высокоточного моделирования процесса взрывов сверхновых и моделирования новых типов материалов, таких, как сверхпроводники. А чуть позже ученые собираются произвести поиск зависимости между последовательностью отдельных участков генома и риском возникновения раковых заболеваний.
И в заключении следует отметить, что главными действующими лицами на полях сражений в области мощных суперкомпьютеров, безусловно, являются сейчас США и Китай. Однако, не стоит списывать со счетов и Японию с Европой, вполне вероятно, что в ближайшем будущем и эти страны начнут принимать более активное участие в гонке, которая должна привести к созданию суперкомпьютерной системы реального экза-уровня.