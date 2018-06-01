Microsoft развертывает первый подводный дата-центр недалеко от берегов Шотландии
Водяные системы охлаждения уже достаточно давно используются для предотвращения перегрева мощных компьютеров. А теперь компания Microsoft начинает использование водяного охлаждения сразу целого информационного центра и делает это, к слову, весьма оригинальным способом, опустив этот информационный центр на дно океана. Недавно, в рамках второй фазы проекта Project Natick, специалисты компании Microsoft произвели развертывание первого подводного дата-центра, который был опущен в холодные океанские воды у берегов Оркнейских островов, Шотландия.
Охлаждение - это одна из самых больших статей затрат при эксплуатации информационных центров. Разные компании решают эту проблему по-разному, одни выносят центры за Полярный круг, другие - строят их в глубинах гор норвежских фьордов. Как можно догадаться, в рамках проекта Project Natick компания Microsoft экспериментирует с погружением информационных центров в холодную морскую воду, что является самой эффективной технологией охлаждения. В рамках первой фазы проекта Natick 3-метровый опытный образец дата-центра находился погруженным в воду на протяжении 105 дней, что послужило доказательством работоспособности этой идеи.
Во время исполнения второй фазы проекта Natick эта идея будет оценена с логистической, экологической и экономической точек зрения. Для выполнения работ в рамках второй фазы была привлечена французская компания Naval Group, которая спроектировала и изготовила водонепроницаемую оболочку, которая является активным элементом системы охлаждения находящегося в ней информационного центра.
Модуль подводного информационного центра, получившего название Northern Isles data center, находится на глубине 36 метров ниже уровня моря. Его длина составляет 12 метров и в нем установлено 12 серверных стоек, содержащих 864 сервера. Для охлаждения серверов морская вода прокачивается через трубопроводы, проложенные позади стоек и проходящих через радиаторы, охлаждающие сервера. После этого нагретая вода выпускается в океан и смешивается с нормальной морской водой.
Подводный информационный центр связан с внешним миром при помощи волоконно-оптических кабелей, а необходимая для его работы электроэнергия поступает из энергетической сети соседних Оркнейских островов. Интересен тот факт, что все 100 процентов энергии в этой сети получаются из возобновляемых экологически чистых источников, от ветряных генераторов, солнечных батарей и экспериментальных установок, превращающих в электричество энергию морских подводных течений и энергию волн.
Конечной целью компании Microsoft является полная энергетическая независимость подводных дата-центров. В будущем эти центры будут снабжаться энергией от расположенных в непосредственной близости ферм ветрогенераторов, волновых генераторов и подводных генераторов, установленных в местах подводных течений. Более того, такие дата-центры не нужно будет концентрировать в одном месте, их можно будет устанавливать неподалеку от больших прибрежных городов, которые являются крупными потребителями услуг Интернета и облачных сервисов.
В рамках второй фазы проекта Natick специалисты компании будут контролировать работу информационного центра Northern Isles в течение 12 месяцев. В течение этого времени специалисты будут следить за производительностью серверов, расходом энергии, производимым шумом, влажностью и температурой внутри подводной установки. А данный вариант подводного информационного центра рассчитан на непрерывную работу без необходимости обслуживания на протяжении пяти лет.