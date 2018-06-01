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Создана компьютерная программа, способная на пять минут "заглянуть в будущее"

Искусственный интеллект


Специалисты в области информационных технологий и программисты из университета Бонна, Германия, разработали программное обеспечение, способное "заглянуть в будущее" на несколько минут времени. Эта программа была предварительно обучена на ряде видеороликов, демонстрирующих самые обычные повседневные действия человека, к примеру, процесс приготовления пищи. И после этого, получая на входе живое видео, снимаемое в реальном времени, эта программа с очень высокой точностью может предсказывать то, что будет делать человек в самом ближайшем времени.

Для того, чтобы пояснить цель создания такой программы, напомним нашим читателям, что издавна идеальным дворецким или слугой считался человек, способный почувствовать и предугадать желания своего нанимателя прежде, чем он произнесет их вслух. "Мы тоже хотим сделать так, чтобы программа смогла предугадывать действия человека, но мы не планируем ограничиваться минутами времени, в будущем "глубина предсказаний" может исчисляться часами вперед от текущего момента времени" - рассказывает профессор Юрген Галл (Jurgen Gall).

И эта будущая программа-предсказатель сможет управлять действиями бытового робота, к примеру, кухонного, подавая человеку нож, к примеру, именно в тот момент, когда он нему потребуется, или включив разогрев духовки в нужное время. Кроме этого, такой робот сможет даже предупредить человека, если тот по случайности пропустит какой-либо этап процесса приготовления конкретного блюда. А робот-пылесос, тем временем, занимается наведением порядка в других комнатах, зная, что на кухне во время готовки ему делать нечего.

Отметим, что человеческий мозг достаточно хорош в деле таких предсказаний, но для компьютера такая задача является весьма сложной и затратной по ресурсам. Поэтому исследователи из Германии и пошли по относительно новому пути. Вместо того, чтобы программировать это все напрямую, они взяли систему искусственного интеллекта с функциями глубинного обучения и самообучения и "скормили" этой системе 40 видеороликов, длительность которых в среднем равнялась 6 минут и на каждом из которых новый человек готовил свой вариант салата. Среднее количество действий, запечатленных в каждом видео, составляло около 20.

Компьютер, "просмотрел" все эти видео и выстроил в свое базе некую усредненную последовательность действий, вычислил время, затрачиваемое на каждое действий и т.п. Эта задача только с первого взгляда кажется простой, но на самом деле каждый человек при готовке использует собственный подход, а последовательность его действий диктуется еще и рецептом блюда.

После обучения программа начала работать так хорошо, что удивила даже своих создателей. "Короткие прогнозы, по времени вкладывающиеся во время изученных видеороликов, имели точность не менее 40 процентов. Но как только мы увеличили глубину предсказаний, и она вышла за временные рамки, точность резко упала" - рассказывает профессор Галл, - "Однако и в некоторых таких случаях у компьютера получалось выдать достаточно точный прогноз".

Вся работа, проделанная исследователями, является лишь первым шагом на пути создания универсальных прогнозирующих систем. Исследователи также заметили, что качество работы их системы значительно снижается, если для ее обучения используются не подготовленные специально для этого видеоролики и компьютеру приходится самостоятельно разбираться в том, что делает человек. Но в будущем, как надеются исследователи, технологии обучения и самообучения станут настолько совершенными, что достойно справятся и с выполнением такой сложной задачи.


Ключевые слова:
Программа, Система, Искусственный, Интеллект, Обучение, Видео, Человек, Действие, Прогноз, Предсказание, Будущее, Время

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 08:44
    #1 Написал: Arhangelx

    Публикаций: 0
    Комментариев: 2
    Главное что бы обученный на видео роликах робот не начал делать над людьми пранки (из роликов на ютубчике) или какую нить дичь из фильмов ужасов
        
    Сегодня, 09:56
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 203
    Arhangelx,
    Бота, которого, микрософт выпустил на просторы интернета довольно быстро сделали нацистом, тоже самое "глубинное обучение".

    Забавно, что уже полтора года как интел и другие производители объявляют о уязвимостях в своих процессорах, которые связаны как раз с алгоритмами предсказания, выпускают новые прошивки с исправлениями, в которых производительность ощутимо просаживается, а ведь там все крутится вокруг сравнительно не большого числа примитивнейших операций.

    Что уж говорить о содержимом статьи, точнее предмете исследования или разработки, 40 роликов, которые были отобраны живыми людьми из 40 миллионов (?), чтобы с вероятность 40% угадать, что человек забыл нарезать помидорки перед тем как бросить их в кастрюльку. Да даже если оно со 100% вероятностью будет угадывать рецепт салата и детектировать 100% ошибок его прготовления, это все равно бессмыслено, потому, что у когото алергия на кунжут, а ктото боится разтолстеть, а комуто господь запретил есть петрушку. И это только салат.

    А основное блюдо - амбиции разработчиков на создание персонального помощника - это заготовка для сценария отличной комедии, в которой некий робот будет превращать в ад жизнь обычного человека: брызгая лосьеном после бритья, потому что человек перестал бриться, потому что порезался; вытирая ему лицо влажной салфеткой после первого поцелуя на свидании, потому что человек всегда вытирался после "близких контактов" с собаками и прочей живностью.

    Ну комедию бы я посмотрел, а робота бы даром не взял, новые телефоны с т9 бесят коверкая правильно написаные слова на какуюто чушь, а робот будет вредить куда серьезнее.
        

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