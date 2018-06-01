Компания Intel сделала самый маленький квантовый вычислительный чип со спин-кубитами

Специалисты компании Intel, специализирующиеся в области квантовых вычислений, начали тестирование нового крошечного квантового чипа с кубитами на базе спин-эффекта. Этот чип был изготовлен на фабрике компании D1D Fab в Орегоне при помощи тех же самых кремниевых технологии, которые используются для производства миллиардов экземпляров компьютерных чипов. И этот чип является самой маленькой квантовой вычислительной системой, когда-либо созданной специалистами компании Intel.Отметим, что на данном чипе нет ни единого транзистора, основного элемента всех обычных чипов. Квантовый бит, кубит, этого чипа состоит из одного вращающегося электрона, который, в силу экзотических законов квантовой механики, может вращаться сразу в нескольких направлениях. Это состояние, называемое состоянием суперпозиции, является основой квантовых вычислений и дает квантовым системам их вычислительную мощь, которая во много раз превышает вычислительную мощность систем на обычных транзисторах..Кубиты, созданные компанией Intel, очень малы, их размер равен около 50 нанометров и их можно увидеть только под электронным микроскопом. На торце человеческого волоса можно будет разместить 1 500 таких кубитов. А зигзагообразные линии, которые можно рассмотреть на поверхности чипа, являются проводниками, соединяющими кубит с внешним миром.Данный вид кубитов работает при температуре, очень близкой к температуре абсолютного нуля, в 250 раз холоднее температуры в открытом космосе, что является единственным недостатком нового чипа. А его главным преимуществом является масштабируемость, т.е. возможность создать чипы, на поверхности которых, в теории, могут находиться миллионы отдельных кубитов.