 |  | Вчера, 06:14 | Информационные технологии, Электроника и полупроводники

Новая терагерцовая коммуникационная система, разработанная в Японии, приближается к отметке скорости в 400 гигабит в секунду

Чип миксера на 300 ГГц


Специалисты компании Nippon Telephone и Токийского технологического института разработали и изготовили опытный образец быстродействующего чипа, предназначенного для организации беспроводного сверхскоростного обмена данными. Данный чип работает в терагерцовом диапазоне, и на частоте в 300 ГГц японским исследователям удалось добиться скорости передачи информации в 100 гигабит в секунду.

Терагерцовый диапазон практически не используется в современных коммуникациях, хотя его возможностей вполне достаточно для организации очень быстрой передачи информации. Основным препятствием к появлению коммуникационных систем, работающих в этом диапазоне, является отсутствие необходимых для этого компонентов и готовых узлов. Именно один из таких узлов, радиочастотный смеситель (миксер) и удалось создать японским исследователям.

Основой нового устройства являются транзисторы, изготовленные из фосфида индия (Indium phosphide high electron mobility transistor, InP-HEMT), материала, обладающего высоким значением показателя подвижности электронов. Использование таких транзисторов позволило увеличить ширину полосы пропускания, что обычно является большой проблемой при работе в диапазоне 300 ГГц. Помимо этого, использование новых транзисторов позволило увеличить значение соотношения сигнал/шум, и все это вместе обеспечило высочайшую скорость беспроводной передачи данных.

Беспроводная передача информации


Однако, диапазон 300 ГГц не ограничен лишь одной полосой, в нем можно использовать сразу несколько субдиапазонов (каналов) и технологии мультиплексирования, такие, как MIMO и OAM. Это, как ожидают ученые, позволит получить скорость передачи информации на уровне 400 гигабит в секунду, но для этого потребуются дополнительные высокоскоростные чипы, которые также могут быть построены на базе InP-HEMT-транзисторов.

И в заключение следует отметить, что данная технология, помимо области беспроводных коммуникаций, может быть успешно использования для проведения съемки в терагерцовом диапазоне, в радарных и других технологиях, которые также работают в данном диапазоне электромагнитного спектра.


Ключевые слова:
Чип, Коммуникации, Передача, Информация, Скорость, Терагерц, Диапазон, Транзистор, InP-HEMT

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 16:17
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4206
    100 полученных - это совсем далеко от 400 объявленных, так что не "приближаются", а топать им еще и топать.....


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