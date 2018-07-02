 |  | Вчера, 06:33 | Информационные технологии

Создана система искусственного интеллекта, способная выявить поддельные изображения

Анализ изображения


Благодаря наличию целого ряда специализированных и простых в использовании программ, ориентированных на обработку цифровых изображений, таких, как Adobe Photoshop, дело создания фальсифицированных изображений упрощается буквально с каждым годом, как и усложняется процесс отделения нормальных изображений от фальсифицированных. Не так давно исследователи компании Adobe, работавшие совместно с учеными из университета Мэриленда по заказу Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA, создали и обучили систему искусственного интеллекта, которая путем глубокого анализа изображения способна выявить даже самые слабые следы постороннего вмешательства.

Новая система построена на базе двух конкурирующих нейронных сетей, а ее обучение было проведено на десятках тысяч изображений, являющихся примерами цифрового "вмешательства" разной степени. И после этого обучения система стала способна выявить фальсифицированные изображения, тратя на это всего несколько секунд, а не часов времени, которые требуются для этого другим подобным системам и людям-экспертам.

Обучение системы было сконцентрировано на определении трех основных видов следов вмешательства - на границах, где объединяются две части, взятые из различных изображений, на перемещении или клонировании объектов и на местах, где с изображения были удалены какие-то объекты.

Нейронная сеть ищет все эти следы, путем анализа изменений красных, зеленых и синих цветов, из которых состоит каждый пиксель изображения. Такой подход позволяет выявить любые несогласованности, которые не могут быть созданы датчиком цифровой камеры или сканера. И эти несогласованности являются надежным указателем на постороннее вмешательство, вне зависимости от того насколько "умные" программные методы были использованы для организации этого вмешательства.

И в заключение следует отметить, что такая система может быть использована в самых различных областях. При ее помощи ответственные люди, работающие в средствах массовой информации, смогут выявлять поддельные изображения, что должно сделать информацию, представляемую в газетах, журналах и на веб-сайтах более достоверной. А в области судебного делопроизводства наличие такой системы позволит существенно ускорить дело установления фактов, которые будут приняты и окажут влияние на решение суда.


Ключевые слова:
Изображение, Вмешательство, Программа, Анализ, Искусственный, Интеллект, Фальсификация, Время

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 09:38
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4216
    установления фактов, которые будут приняты и окажут влияние на решение суда

    Вроде в судах такое еще не принимается в качестве факта или доказательства. Только мнения людей-экспертов.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 12:15
    #2 Написал: kasanabeer

    Публикаций: 0
    Комментариев: 147
    И эту же систему с легкостью можно настроить чтоб она делала поддельные изображения более реалистичными. Неотличимыми от реальности.
        

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