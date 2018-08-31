В Китае начата разработка суперкомпьютера, основанного на явлении сверхпроводимости, который будет в 1000 раз эффективней обычных систем

В настоящее время в Китае начат проект, на который планируется потратить 1 миллиард юаней (145.4 миллиона американских долларов), целью которого является создание нового суперкомпьютера, основанного на использовании явления сверхпроводимости. Основой процессоров и некоторых других компонентов этого суперкомпьютера станут схемы, изготовленные из специальных материалов, которые, будучи охлажденными до сверхнизких температур, будут потреблять во время своей работы в 40-1000 раз меньше энергии, чем аналогичные традиционные схемы. И, согласно планам, первый опытный образец нового суперкомпьютера должен появиться на свет уже в 2022 году.Новый "сверхпроводящий" суперкомпьютер не будет являться квантовой вычислительной системой. Для решения тяжелых вычислительных задач, связанных с военной областью, ядерной физикой, медициной и т.п., в этом суперкомпьютере будут использоваться процессоры и узлы, работающие на тактовых частотах от 770 гигагерц и выше, что значительно быстрее самых современных процессоров, работающих на частотах около 5 гигагерц.В создании "сверхпроводящего" суперкомпьютера принимает участие компания Xlichip из Шенженя, специализирующаяся на полупроводниковой и сверхпроводящей электронике. В 2017 году специалисты этой компании разработали и запустили в массовое производство чипы, на кристаллах которых содержится 10 тысяч сверхпроводящих компонентов. А сейчас ведется разработка нового FPGA-чипа, программируемой матрицы логических элементов, который будет использоваться для моделирования и отработки дизайна больших и сложных сверхпроводящих интегральных схем, которые станут процессорами будущего суперкомпьютера.Отметим, что в планах правительства Китая стоит создание нескольких суперкомпьютерных вычислительных систем экза-уровня. И не исключена возможность, что одной из таких систем, имеющих производительность более одного экзафлопса, станет система, использующая явление сверхпроводимости.Тем временем, и США стараются всеми силами не отстать от Китая в данной области. Не так давно исследовательская группа из университета Стони Брук (Stony Brook University) и Массачусетского технологического института завершила разработку сверхпроводящего чипа, на кристалле которого расположено 800 тысяч элементов. А сейчас уже подписан ряд контрактов с компаниями IBM, Raytheon-BBN и Northrop Grumman, целью которых является создание новых вычислительных систем, использующих явление сверхпроводимости.