На полях рейтинга TOP-500 продолжается ожесточенное сражение между Китаем и США

13 ноября 2018 года был опубликован очередной, 52-й выпуск рейтинга самых мощных суперкомпьютеров в мире TOP-500. И, как и прежде, на полях этого рейтинга продолжает разворачиваться ожесточенное сражение между двумя безусловными лидерами в этой области - Китаем и США. По количеству суперкомпьютеров, попавших в список рейтинга, Китай (227 систем, 45 процентов) существенно потеснил США (109 систем, 22 процента). Однако, суперкомпьютеры США мощнее китайских, и на долю всех американских суперкомпьютеров приходится 38 процентов от суммарной вычислительной мощности всех суперкомпьютеров, попавших в рейтинг. На долю Китая в это же время приходится 31 процент от суммарной вычислительной мощности.Список остальных стран-лидеров в области суперкомпьютеров распределился следующим образом - Япония (31 система), Великобритания (21 система), Франция (18 систем), Германия (17 систем) и Ирландия (12 систем). Любые другие страны имеют на своем счету, если имеют вообще, менее 10 суперкомпьютерных систем в составе списка TOP-500.В нынешнем списке TOP-500 429 суперкомпьютеров имеют производительность, превышающую один петафлопс по тесту Linpack, еще шесть месяцев назад количество таких систем составляло всего 272. "Точка входа" в список рейтинга находится на отметке производительности в 874.8 терафлопс, а "точка входа" в сотню лучших - на уровне 1.97 петафлопс.Среди изготовителей суперкомпьютерных систем безусловным лидером является компания Lenovo (140), за которой следуют компании Inspur (84), Sugon (57), Cray (49), HPE (46), Bull (22), Fujitsu (15), Huawei (14), Dell EMC (13) и IBM (12). Компания Intel имеет подавляющее преимущество в качестве производителя процессоров суперкомпьютеров, 95.2 процента от всех систем построены на базе процессоров Intel. В нынешнем списке имеется всего три суперкомпьютера, построенные на основе процессоров копании AMD.В нынешнем списке TOP-500 впервые за всю историю его существования появился суперкомпьютер, построенный на базе процессоров ARM-архитектуры. Эта новая система, Astra, была создана компанией HPE и находится она в распоряжении американской Национальной лаборатории Сандиа. В недрах системы Astra находятся 125 328 вычислительных ядер Cavium ThunderX2, по тесту Linpack она показывает производительность в 1.5 петафлопс и занимает в рейтинге 205 позицию.Лидером списка рейтинга TOP-500 является американская система Summit (122.3 .. 143.5 petaflops), которая заняла это место еще в июне 2018 года. Второе место также занимает американская система Sierra (71.6 .. 94.6 petaflops), которая потеснила на третью позицию китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight. Четвертое место занимает китайский суперкомпьютер Tianhe-2A (Milky Way-2A), а на пятом - швейцарский суперкомпьютер Piz Daint (Cray XC50), который, по совместительству, является самым мощным европейским суперкомпьютером.И в заключение следует отметить, что в следующем выпуске рейтинга TOP-500 нас будут ожидать еще большие перемены. Это связано, как и с созданием новых суперкомпьютерных систем, так и с модернизацией существующих. К примеру, в этом году будет закончена модернизация китайской системы Tianhe-2A, в которой уже устаревшие процессоры Intel Xeon Phi заменяются на чипы китайской разработки Matrix-2000, обеспечивающие системе более высокую производительность.