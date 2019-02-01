Искусственный интеллект научился генерировать фотореалистичные изображения несуществующих людей
Благодаря бурному развитию области искусственного интеллекта и технологий глубинного машинного самообучения, системы искусственного интеллекта становятся более совершенными буквально с каждым днем и приобретают новые функции. Подтверждением этому является появившейся недавно в Интернете сайт, зайдя на который, вы увидите достаточно фотореалистичный снимок человека. Однако, можно быть уверенным, что такого человека никогда не существовало на свете, а его изображение было сгенерировано системой искусственного интеллекта, прошедшей этап специального обучения.
Создатель этого сайта, Филип Вон (Phillip Wang), использовал генерирующие и конкурирующие искусственные нейронные сети NVIDIA StyleGAN, которые являются общедоступным программным обеспечением. Дизайн и функционал сайта весьма прост, при обновлении страницы меняется изображение человека, который, как мы уже выяснили, никогда не существовал на свете.
"Когда на сайт заходит новый пользователь или обновляется страница, сети StyleGAN строят "с чистого листа" совершенно новое изображение, основываясь на значениях 512 случайных векторов" - рассказывает Филип Вон, - "Все это работает за счет обучения системы на базе большого набора снимков реальных людей и всего нескольких строчек кода, в который вызываются функции верхнего уровня StyleGAN API".
Результаты работы этой системы искусственного интеллекта весьма удивительны. Ради справедливости надо отметить, что синтез некоторых изображений удается системе не очень хорошо, по наличию некоторых нестыковок и артефактов человек может сделать вывод об искусственной природе этого снимка. Но весьма часто система StyleGAN "рождает" столь фотореалистичные изображения, которые практически невозможно отличить от снимков реальных людей.
Филип Вон указывает, что синтез снимков людей является далеко не единственной возможностью использования технологии StyleGAN. Эта же самая технология использовалась другими исследователями искусственного интеллекта для синтеза изображений автомобилей, интерьера помещений, животных и т.п.