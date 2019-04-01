Компания Microsoft создала первое автоматическое хранилище данных на базе молекул ДНК
Объединив усилия с учеными из Вашингтонского университета, специалисты компании Microsoft создали и продемонстрировали работу системы, способной сохранять данные, закодированные в виде последовательности молекул синтетической ДНК. Созданное ими устройство является лишь демонстрацией работоспособности использованных технологий, оно может полностью в автоматическом режиме кодировать данные в последовательность ДНК, синтезировать ДНК, хранить ее и преобразовывать генетическую информацию назад в последовательность нулей и единиц.
Ученые уже достаточно давно рассматривают молекулы ДНК в качестве кандидата на носитель информации следующего поколения, более того, в этом направлении был проделан целый ряд успешных исследований и работ. Плотность хранения информации, которую могут обеспечить молекулы ДНК, является беспрецедентной по сравнению со всеми другими современными технологиями, один грамм ДНК может заключать в себе миллиард терабайт, один зеттабайт данных.
Во время предыдущих экспериментов ученым удавалось записать в ДНК достаточно большие объемы информации. В свое время мы рассказывали о записи в ДНК кода операционной системы, видеофайлов и изображений в формате JPG, электронных книг и даже целых музыкальных альбомов. Но все использованные при этом процедуры были проделаны практически вручную в лабораторных условиях, требуя для этого огромных затрат рабочего времени высококвалифицированных специалистов и крайне дорогостоящего оборудования. Естественно, такой подход является неприемлемым для практического использования генетических хранилищ данных, которые должных хранить огромные объемы информации.
Созданное устройство пока использовалось только для кодирования одного слова "hello" в виде ДНК, на что был затрачен 21 час времени. Это, конечно, гораздо меньше объема данных, закодированных в ДНК во время некоторых других экспериментов, однако, в данном случае весь процесс был полностью автоматическим. Устройство состоит из трех основных частей - программного обеспечения кодирования-декодирования информации, модуля синтеза ДНК и модуль для подготовки и упорядочивания ДНК.
Совместная работы этих трех компонентов позволяет сейчас записать в ДНК 5-байтные блоки информации за один раз, при этом, суммарная стоимость всех компонентов равна 10 тысячам долларов. Но в будущем, за счет совершенствования этой технологии, стоимость ДНК-хранилища может быть снижена до 3-4 тысяч долларов, а количество записываемой за один проход информации увеличено на несколько порядков.