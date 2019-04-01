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Компания Microsoft создала первое автоматическое хранилище данных на базе молекул ДНК

Устройство записи информации в ДНК


Объединив усилия с учеными из Вашингтонского университета, специалисты компании Microsoft создали и продемонстрировали работу системы, способной сохранять данные, закодированные в виде последовательности молекул синтетической ДНК. Созданное ими устройство является лишь демонстрацией работоспособности использованных технологий, оно может полностью в автоматическом режиме кодировать данные в последовательность ДНК, синтезировать ДНК, хранить ее и преобразовывать генетическую информацию назад в последовательность нулей и единиц.

Ученые уже достаточно давно рассматривают молекулы ДНК в качестве кандидата на носитель информации следующего поколения, более того, в этом направлении был проделан целый ряд успешных исследований и работ. Плотность хранения информации, которую могут обеспечить молекулы ДНК, является беспрецедентной по сравнению со всеми другими современными технологиями, один грамм ДНК может заключать в себе миллиард терабайт, один зеттабайт данных.

Во время предыдущих экспериментов ученым удавалось записать в ДНК достаточно большие объемы информации. В свое время мы рассказывали о записи в ДНК кода операционной системы, видеофайлов и изображений в формате JPG, электронных книг и даже целых музыкальных альбомов. Но все использованные при этом процедуры были проделаны практически вручную в лабораторных условиях, требуя для этого огромных затрат рабочего времени высококвалифицированных специалистов и крайне дорогостоящего оборудования. Естественно, такой подход является неприемлемым для практического использования генетических хранилищ данных, которые должных хранить огромные объемы информации.

Принцип работы устройства


Созданное устройство пока использовалось только для кодирования одного слова "hello" в виде ДНК, на что был затрачен 21 час времени. Это, конечно, гораздо меньше объема данных, закодированных в ДНК во время некоторых других экспериментов, однако, в данном случае весь процесс был полностью автоматическим. Устройство состоит из трех основных частей - программного обеспечения кодирования-декодирования информации, модуля синтеза ДНК и модуль для подготовки и упорядочивания ДНК.

Совместная работы этих трех компонентов позволяет сейчас записать в ДНК 5-байтные блоки информации за один раз, при этом, суммарная стоимость всех компонентов равна 10 тысячам долларов. Но в будущем, за счет совершенствования этой технологии, стоимость ДНК-хранилища может быть снижена до 3-4 тысяч долларов, а количество записываемой за один проход информации увеличено на несколько порядков.


Ключевые слова:
Microsoft, Устройство, Технология, Запись, Хранение, Информация, Последовательность, Молекула, ДНК

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