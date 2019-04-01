В продаже появилась первая книга, написанная искусственным интеллектом

Книжный отдел интернет-магазина Amazon содержит тысячи электронных книг, состоящих из фрагментов других книг, очень грубо скомпилированных авторами, надеющимися заработать "быстрый доллар". Большинство из таких книг полностью нечитабельны, но это не относится к новой книге, опубликованной издателем Спрингером Нэтьюром (Springer Nature), которая была произведена на свет алгоритмом, использующим принципы машинного обучения и самообучения. Эта книга не является интересным художественным произведением, но и создавалась она совершенно для других целей.Алгоритм, создавший книгу, был разработан специалистами в области искусственного интеллекта из лаборатории Прикладной компьютерной лингвистики (Applied Computational Linguistics, ACoLi) университета Гете во Франкфурте, Германия. Целью создания данного алгоритма являлась вовсе не замена великих мастеров пера. Как следует из названия новой книги, "Lithium-Ion Batteries: A Machine-Generated Summary of Current Research", она имеет чисто прикладное значение, и все это вместе представляет собой достаточно успешную попытку сделать подборку и выжимку из массы исследований, связанных с литий-ионными аккумуляторами.За последние три года различные ученые и научные группы опубликовали в общей сложности более 53 тысяч статей и результатов исследований, проводимых в упомянутой чуть выше области. Учитывая востребованность литий-ионных аккумуляторов, которые используются в электромобилях, компьютерах, телефонах, часах и других электронных устройствах, данная тема пользуется большой популярностью в научной среде. Прорыв в этой области может стать основой целой технологической революции и сделать авторов этого прорыва миллиардерами.Однако, ни у одного живого человека не получится постоянно держать "руку на пульсе" данной научной темы из-за огромного количества имеющей к ней отношение информации. С этим может справиться только специализированный алгоритм, способный провести быстрый анализ тысячей публикаций. Данные этого анализа систематизируются и наполняют базу данных, которая является основой для работы алгоритма Спрингера Нэтьюра, который фильтрует их и выстраивает все данные в стройный ряд, разбивая на главы и снабжая гиперссылками на исходные данные, которые позволят любому желающему погрузиться поглубже в данную тему.Книга, объемом 180 страниц, является чем-то вроде Reader's Digest для ученых и исследователей, которым теперь нет нужды "лопатить" сотни тысяч документов в поисках интересного. Более того, разработанный алгоритм никак не ограничен только областью, имеющей отношение к литий-ионным аккумуляторным батареям, его можно ориентировать на создание дайджеста в практически любой области научных исследований, а в будущем такие дайджесты могут составлять индивидуально на основании специализированных запросов от различных научных учреждений и исследовательских групп.