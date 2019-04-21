Создан квантовый компьютер, способный предсказывать 16 вариантов развития будущего

Когда исследователи из Технологического университета Наньянга (Nanyang Technological University), Сингапур, включают созданный ими квантовый компьютер, он, этот компьютер, становится способным видеть будущее, точнее, 16 возможных вариантов развития событий. Этот компьютер использует в своих интересах странные законы квантовой механики, которые определяют поведение самых маленьких частиц и позволяют проводить вычислительные операции с высочайшей эффективностью.Конечно, квантовый компьютер, созданный учеными из Сингапура, не может просчитывать и предсказывать все аспекты, имеющие отношение к нашей жизни, как это мог делать доктор Стрендж, персонаж одного из научно-фантастических фильмов. Предсказания квантового компьютера весьма просты, их можно сравнить с подбрасыванием монеты четыре раза подряд, что дает 16 вариантов развития событий. Каждый из вариантов будущего кодируется в виде фотона, находящегося в состоянии суперпозиции, который движется сразу по нескольким сложным путям и проходит через череду датчиков.Немногим позже исследователи сделали еще один шаг - они запустили параллельно два фотона и отслеживали, как изменяется вариант развития событий при немного разнящихся условиях. В этом случае квантовую систему можно было сравнить с монетой, заключенной внутри коробки. При каждом встряхивании этой коробки монета имеет какой-то шанс перевернуться на другую сторону, и чем сильней встряхивается коробка, тем выше становится этот шанс.В отличие от обычного подбрасывания монеты, при котором шансы получить орла или решку приблизительно одинаковы, положение монеты в коробке сильно зависит от ее исходного положения. Исследователи, при помощи своего квантового компьютера и двух фотонов, смоделировали два эксперимента с монетами в коробке. При этом, одна коробка встряхивалась сильнее, чем другая, и обе коробки встряхивались по четыре раза, что давало 16 вариантов развития событий. В результате всего этого, в каждом из двух фотонов, точнее, в квантовом состоянии каждого фотона, содержалась информация обо всех 16 вариантах будущего.И на заключительном этапе эксперимента оба фотона были объединены в один фотон, параметры которого дали ученым значение, определяющее различие в вариантах развития событий в зависимости от силы встряхивания коробки.У наших читателей может сложиться впечатление о полной практической бесполезности проведенных экспериментов по предсказанию будущего. Такое впечатление является следствием ограниченных возможностей использованного учеными квантового устройства, но, квантовые системы будущего, которые станут более сложными и более мощными, смогут делать намного более сложные прогнозы или прогнозировать гораздо большее количество вариантов развития событий. Это, в свою очередь, может значительно улучшить работу систем машинного глубинного обучения и самообучения, которые станут основой искусственного интеллекта, способного предугадывать весьма сложные вещи, такие, как колебания курсов акций на фондовом рынке, к примеру.