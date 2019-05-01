Ученые ведущих космических агентств начали симуляцию апокалипсиса, вызванного падением астероида на Землю

Этот гигантский астероид выскочил буквально ниоткуда, как "чертик из табакерки", и движется сейчас по траектории, которая через несколько коротких недель обязательно пересечется с траекторией Земли. Этот сценарий хорошо известен нам по множеству фантастических фильмов-катастроф, но, как это ни удивительно, сейчас еще никто не знает точно, какова реальная вероятность такого события. Некоторое время назад ученые считали что вероятность "астероидного апокалипсиса" составляет один шанс на 50 тысяч, сейчас же, после более тщательного изучения пространства Солнечной системы, некоторые из ученых называют цифру в один шанс из 100. Другими словами - падение на Землю астероида, который может погубить все живое на планете, является лишь делом времени.
Есть хорошие и плохие новости касательно приближающегося к Земле астероида, о котором речь шла немного выше и который имеет название 2019 PDC. Хорошая новость заключается в том, что астероид 2019 PDC не существует в реальности, он является главным "действующим лицом" виртуального апокалипсиса, моделирование которого производится в недрах суперкомпьютера. А плохая новость заключается в том, что астероид 2019 PDC относится к классу реальных ближних околоземных объектов (Near Earth Object, NEO), которые известны сейчас учеными в количестве 50 тысяч единиц и это количество продолжает увеличиваться каждый день.
На прошлой неделе американское космическое агентство НАСА, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, Европейское космическое агентство и ряд других научных организаций из разных стран приступили к созданию полномасштабной математической модели ситуации "астероидного апокалипсиса", которая будет работать в режиме реального времени. Специалисты НАСА в течение многих лет уже занимались подобным моделированием с различно степенью детализации.
Согласно имеющейся информации, обнаружение астероида-убийцы возможно в настоящее время всего за несколько часов до момента удара или его очень близкого прохода мимо Земли. Да и возможности человечества по отражению такой угрозы, можно сказать, находятся сейчас совсем не на высоте. Для изменения ситуации в этой области в 2016 году было создано Управление планетарной обороны (Planetary Defence Coordination Office, PDCO), по заказу которого специалистами Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) ведется разработка математической модели апокалипсиса.
В отличие от 150 новых NEO-объектов, которые каждый месяц обнаруживают астрономы, виртуальный астероид 2019 PDC относится к классу "потенциально опасных астероидов" (Potentially Hazardous Asteroid), размеры которых превышают 300 метров и траектории которых могут пересекаться с траекторией Земли под острыми углами. Анализ данных математической модели показывает, что столкновение может произойти 29 апреля 2027 года, через восемь лет с текущей даты. Кроме этого математическая модель позволяет вычислить так называемый "коридор риска", помеченный на последнем изображении земного шара красной линией. Именно где-то в пределах этого коридора и произойдет столкновение астероида с Землей.
Моделирование, которое будет рассчитываться одну-две недели, даст ученым в руки более точное значение вероятности столкновения астероида 2019 PDC с Землей, который равен сейчас 1 проценту. Каждый день специалисты всех принимающих участие в моделировании организаций будут проводить брифинги, предметом обсуждения которых станут методы отклонения астероида, управления реакцией общества на предстоящий Армагеддон, подготовительные меры, которые позволят минимизировать ущерб, и многое другое, относящееся к данной теме.
А все желающие получат возможность наблюдать за виртуальным апокалипсисом буквально "из первого ряда". Это можно будет сделать через Twitter-канал @esaoperations
, блог ESA Rocket Science
, а текущее местонахождение и траекторию астероида 2019 PDC можно будет узнать на сайте CNEOS
.