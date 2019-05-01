Создана новая и сверхбезопасная форма "электронной валюты"

Исследователи из Кембриджского университета разработали новый тип так называемой электронной валюты, использование которой позволит людям проводить финансовые операции в любое время, из любого местоположения и без каких-либо других ограничений. Но самым главным достоинством этих электронных денег является то, что обеспечивающая их работу система является сверхбезопасной, она сможет выдержать и успешно противостоять кибератакам, которые будут проводиться в будущем при помощи полноценных квантовых компьютеров.Базовые принципы организации новых электронных денег, которые получили название "S-money", гарантируют полностью безопасную процедуру проверки подлинности и идентификации, отсутствие каких-либо потерь информации, более быстрый обмен информацией, чем любая из существующих ныне финансовых коммуникационных систем. И достигается это все за счет объединения мощности квантовой теории и теории относительности. За счет этого новая система позволит производить финансовые операции почти в режиме реального времени не только из любой точки пространства Солнечной системы, но и нашей галактики, хотя торговля на галактическом уровне является пока лишь уделом научной фантастики.Ученые из Кембриджа планирую провести практическую проверку разработанной ими теоретической модели чуть позже в этом году. И, естественно, эта проверка будет проводиться на самом большом из доступных сегодня уровней - на уровне всей нашей планеты. Технологии S-money требуют проведения очень быстрых вычислений в больших количествах, тем не менее, все это уже вполне реализуемо на нынешнем уровне развития информационных технологий.Базой электронных денег S-money являются виртуальные токены (tokens), которые генерируются финансовой сетью, подобно генерации традиционной криптовалюты на базе блокчейнов. При этом, некоторые правила генерации токенов гарантируют, что эти токены возникают в нужном месте и в нужное время, что позволяет проводить финансовые операции практически моментально без необходимости проведения длительных процедур проверок и подтверждений. При этом, некоторые из используемых законов квантовой механики позволяют полностью устранить риск двойной продажи или использования одного и того же токена.Отметим, что данная реализация электронных денег является далеко не первой попыткой использования технологий "квантовых денег". Современные технологии уже позволяют производить операции с квантовыми деньгами, но вот их полноценное использование в качестве электронной валюты пока еще невозможно. Ведь для этого требуется минимум возможность хранения состояния квантовых частиц в течение бесконечно долгого времени, что пока еще или недостижимо или будет невероятно дорого в некоторых случаях.Как уже упоминалось выше, технология S-money будет испытана на практике позже в этом году. Для этого будет использован один из существующих суперкомпьютеров и оборудование Квантового коммуникационного центра (Quantum Communications Hub), специалисты которого так же принимают участие в данных исследованиях. Целью этих испытаний станет получение ответов на вопросы, как быстро могут быть сгенерированы и потрачены S-money в финансовых сетях, построенных на базе нынешних стандартных технологий. "Этими испытаниями мы проверим практичность S-money, поймем преимущество и недостатки новой технологии" - пишут исследователи.