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Prime Utopia - футуристический прототип материнской платы следующего поколения от компании Asus

Плата Asus Prime Utopia


В этом году компания Asus отмечает свою 30-ю годовщину и, поскольку эта компания в 1989 году начала свою деятельность именно с производства компьютерных материнских плат, она представила свое видение того, какими будут материнские платы следующих поколения спустя некоторое время. Это видение выражено в виде прототипа под названием Prime Utopia, футуристической платы, которая демонстрирует то, что должно прийти на смену стандарту ATX, введенного в 1995 году компанией Intel, который является доминирующим стандартом полноразмерных материнских плат для настольных персональных компьютеров на сегодняшний день.

Плата Asus Prime Utopia #2


Естественно, компоновка платы Prime Utopia кардинально отличается от всего, привычного нам на сегодняшний день. Слоты шины PCIe находятся на тыльной части платы, освобождая дополнительное место для графической системы и центрального процессора, которые и системы охлаждения которых имеют более устойчивое положение, чем раньше. На плате есть четыре интерфейса M.2 для подключения SSD-дисков, каждый из которых оснащен своим собственным теплоотводящим элементом. Специалисты Asus также спроектировали оригинальные вентиляторы системы охлаждения "Hydra Cortex", каждый из которых управляется индивидуально, что обеспечивает максимальную эффективность охлаждения платы и установленных на ней компонентов.

Порты ввода-вывода


На плате Prime Utopia отсутствуют встроенные порты ввода-вывода, эти порты созданы в виде отдельных модульных компонентов стандарта Mini-PCIe, подключаемых, соответственно, к шине PCIe. Это позволит оборудовать компьютер тем количеством портов USB, Ethernet и др., в котором нуждается пользователь компьютера.

На материнской плате Prime Utopia установлен 7-дюймовый сенсорный OLED-дисплей, который используется для отображения различной информации и управления работой материнской платы, и который смотрится весьма неплохо, если плата установлена в открытом или прозрачном корпусе. Помимо этого, плата оборудована выделенным модулем беспроводной связи Wi-Fi, при помощи которой можно контролировать работу материнской платы в целом и ее отдельных компонентов с этого, другого компьютера и даже мобильного телефона.

Дисплей платы Prime Utopia


Большее из того, что было описано выше, нельзя реализовать на материнских платах стандарта ATX, который не сильно изменился за последние два с половиной десятилетия. Поэтому компания Asus и другие компании, включая Intel, пытаются найти новые альтернативные варианты замены устаревшему стандарту. Однако, все подобные попытки наталкиваются на ряд проблем с совместимостью с огромным количеством имеющихся периферийных устройств, что особенно критично для промышленных компьютеров. И, с учетом сложившейся ситуации со стандартом ATX, его смена произойдет еще достаточно нескоро.


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