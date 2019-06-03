Prime Utopia - футуристический прототип материнской платы следующего поколения от компании Asus

В этом году компания Asus отмечает свою 30-ю годовщину и, поскольку эта компания в 1989 году начала свою деятельность именно с производства компьютерных материнских плат, она представила свое видение того, какими будут материнские платы следующих поколения спустя некоторое время. Это видение выражено в виде прототипа под названием Prime Utopia, футуристической платы, которая демонстрирует то, что должно прийти на смену стандарту ATX, введенного в 1995 году компанией Intel, который является доминирующим стандартом полноразмерных материнских плат для настольных персональных компьютеров на сегодняшний день.Естественно, компоновка платы Prime Utopia кардинально отличается от всего, привычного нам на сегодняшний день. Слоты шины PCIe находятся на тыльной части платы, освобождая дополнительное место для графической системы и центрального процессора, которые и системы охлаждения которых имеют более устойчивое положение, чем раньше. На плате есть четыре интерфейса M.2 для подключения SSD-дисков, каждый из которых оснащен своим собственным теплоотводящим элементом. Специалисты Asus также спроектировали оригинальные вентиляторы системы охлаждения "Hydra Cortex", каждый из которых управляется индивидуально, что обеспечивает максимальную эффективность охлаждения платы и установленных на ней компонентов.На плате Prime Utopia отсутствуют встроенные порты ввода-вывода, эти порты созданы в виде отдельных модульных компонентов стандарта Mini-PCIe, подключаемых, соответственно, к шине PCIe. Это позволит оборудовать компьютер тем количеством портов USB, Ethernet и др., в котором нуждается пользователь компьютера.На материнской плате Prime Utopia установлен 7-дюймовый сенсорный OLED-дисплей, который используется для отображения различной информации и управления работой материнской платы, и который смотрится весьма неплохо, если плата установлена в открытом или прозрачном корпусе. Помимо этого, плата оборудована выделенным модулем беспроводной связи Wi-Fi, при помощи которой можно контролировать работу материнской платы в целом и ее отдельных компонентов с этого, другого компьютера и даже мобильного телефона.Большее из того, что было описано выше, нельзя реализовать на материнских платах стандарта ATX, который не сильно изменился за последние два с половиной десятилетия. Поэтому компания Asus и другие компании, включая Intel, пытаются найти новые альтернативные варианты замены устаревшему стандарту. Однако, все подобные попытки наталкиваются на ряд проблем с совместимостью с огромным количеством имеющихся периферийных устройств, что особенно критично для промышленных компьютеров. И, с учетом сложившейся ситуации со стандартом ATX, его смена произойдет еще достаточно нескоро.