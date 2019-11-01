Создан новый квантовый коммуникационный чип, размеры которого в 1000 раз меньше размеров других подобных устройств

Исследователи из Технологического университета Наньянга (Nanyang Technological University), Сингапур, разработали и изготовили опытный образец нового чипа, предназначенного для использования в области квантовых коммуникаций. Самым интересным во всем этом является то, что объем, требующийся для размещения этого чипа и сопутствующей ему инфраструктуры, в тысячу раз меньше объема, занимаемого самыми маленькими подобными квантовыми устройствами, тем не менее, новый чип обеспечивает такую же полную функциональность, как и его более крупные "собратья".Крошечный чип, размер которого не превышает трех миллиметров, использует квантовые коммуникационные алгоритмы для того, чтобы скрыть значение идентификационного кода (PIN), пароля или другой критической информации, зашифровав ее при помощи квантового ключа. При любой попытке вторжения со стороны эта информация, как и квантовый ключ шифрования, безвозвратно теряется, что полностью исключает возможность несанкционированного доступа.Малые габариты нового чипа открывают двери для внедрения квантовых коммуникационных технологий в компактные электронные устройства, такие, как смартфоны, планшетные компьютеры и даже умные часы в перспективе. Это, в свою очередь, позволит увеличить безопасность онлайн-сделок и платежей, производимых через обычные средства коммуникации."Кибербезопасность является одним из самых важных аспектов современного мира, ведь большая часть данных, с которыми мы имеем дело, уже находится в цифровом виде" - пишут исследователи, - "Почти все цифровые платформы и хранилища требуют от пользователей паролей или биометрическую информацию, и пока существует возможность перехвата, расшифровки и незаконного использования этой информации. Квантовая технология полностью устраняет эту опасность, поскольку пароль и другая информация объединяются в рамках посылаемого сообщения, формируя каждый раз уникальный квантовый ключ".Еще одним преимуществом квантового коммуникационного чипа, разработанного в NTU, является то, что он может быть изготовлен при помощи существующих технологий производства полупроводниковых чипов из традиционных материалов, таких как кремний. Это делает применение нового чипа недорогим и экономически целесообразным.В ближайшем времени исследователи из NTU планирую создание опытной гибридной коммуникационной сети на базе традиционных оптических систем связи и разработанной ими квантовой технологии. Это позволит им разработать все необходимые сопутствующие технологии и соответствующее программное обеспечение, которое будет способно защитить даже Интернет-соединение.