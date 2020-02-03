Этический кодекс ИИ: компания Bosch устанавливает принципы работы с искусственным интеллектом

- Этический кодекс ИИ: компания Bosch разработала специальное руководство для сотрудников и обозначила свою позицию в дебатах вокруг ИИ.- Главные принципы: ИИ должен быть безопасным, надежным, понятным и оставаться под контролем человека.- Фолькмар Деннер, Председатель Правления Bosch: "Наша цель заключается в том, чтобы люди доверяли нашим продуктам на базе ИИ".- Альянсы и партнерства для повышения доверия к умным продуктам с Интернет-подключениемШтутгарт и Берлин, Германия - Bosch провела этическую границу в использовании искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время компания выпустила руководство по использованию ИИ в своих умных продуктах. Этический кодекс Bosch для ИИ основан на принципе: человек должен контролировать решения ИИ. "Искусственный интеллект служит людям. Наш этический кодекс ИИ дает сотрудникам четкие инструкции по разработке умных продуктов, - прокомментировал Деннер на открытии Bosch ConnectedWorld (BCW) в Берлине в этом году. - Мы хотим, чтобы люди доверяли нашей продукции на базе ИИ".ИИ - жизненно важная технология для Bosch. Компания стремится к тому, чтобы к 2025 году вся продукция Bosch содержала ИИ или производилась и разрабатывалась с его помощью. Компания поставила перед собой цель сделать свои продукты на базе ИИ безопасными, надежными и понятными. "Доверие возникнет только в том случае, когда люди поймут, что ИИ - это не черный ящик. Вот что станет ключевым фактором в мире Интернет- технологий", - заявил Майкл Болле, директор по цифровым технологиям и технический директор Bosch. Компания стремится производить надежные продукты на базе ИИ. Этический кодекс компании основан на принципе "Разработано для жизни" и сочетает в себе стремление к инновациям и социальную ответственность. В течение следующих двух лет, Bosch планирует обучить порядка 20,000 сотрудников работе с искусственным интеллектом. Этический кодекс Bosch для ИИ, регулирующий ответственное использование этой технологии, станет частью образовательной программы.Искусственный интеллект - это двигатель глобального прогресса. Например, консультанты по вопросам управления PwC прогнозируют, что до 2030 года ИИ увеличит ВВП в Китае на 26%, в Северной Америке - на 14%, а в Европе - примерно на 10%. Эта технология может помочь справиться с вызовами, такими как борьба с изменением климата, и оптимизировать результаты в таких областях, как транспорт, медицина и сельское хозяйство. ИИ оценивает огромные объемы данных, на основе которых алгоритмы делают выводы и в дальнейшем принимают решения. Поэтому задолго до введения обязательных стандартов Европейского Союза Bosch начала активно заниматься этическими вопросами, которые возникают в связи с использованием ИИ. Действия компании основаны на тех же ценностях, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека.Согласно этическому кодексу Bosch для ИИ, искусственный интеллект не должен принимать решения, влияющие на людей, без привлечения оценки человека. Более того, искусственный интеллект должен служить людям инструментом. В кодексе описаны три возможных подхода, которые объединяет следующее: в продуктах Bosch на базе ИИ человек сохраняет контроль над любыми принятыми алгоритмами решениями. В первом случае (human-in-command) искусственный интеллект играет роль исключительно вспомогательного инструмента - примером тому служат системы, помогающие людям классифицировать объекты или живых существ. При втором подходе (human-in-the-loop), умная система автономно принимает решения, которые человек может отменить в любой момент.Например, частично автономное вождение, где человек может напрямую вмешиваться в алгоритм, скажем, системы помощи при парковке. Третий подход используется в таких приложениях, как системы аварийного торможения. При разработке этих умных продуктов специалисты устанавливают определенные параметры, на основе которых ИИ принимает решения. Здесь невозможно напрямую вмешаться в процессы. Задним числом инженеры могут проверить, выполняет ли машина требования, установленные человеком. При необходимости параметры могут быть изменены (human-on-the-loop).Bosch также надеется, что этический кодекс для ИИ внесет вклад в общественную дискуссию об искусственном интеллекте. "Поскольку ИИ изменит все аспекты нашей жизни, эта дискуссия крайне необходима", - заявил Фолькмар Деннер. Чтобы установить доверие к умным системам, мало одного технического ноу-хау - нужно наладить диалог между политиками, научным сообществом и широкой общественностью. Именно поэтому Bosch вошла в High-Level Expert Group on Artificial Intelligence - орган, назначенный Европейской комиссией для исследования этических аспектов ИИ. В рамках глобальной сети, которая в настоящее время включает в себя семь филиалов, и в сотрудничестве с Университетом Амстердама и Университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге, штат Пенсильвания, компания занимается исследованиями в области безопасного и надежного ИИ. Также, в качестве одного из основателей исследовательского альянса Кибер-долины в Баден-Вюртемберге, Bosch инвестирует 100 млн. евро в строительство кампуса для ИИ, где в скором времени 700 собственных экспертов компании будут работать бок о бок с внешними исследователями и стартап-партнерами. И последнее, но не менее важное: созданный компанией Bosch "Форум цифрового доверия" направлен на развитие тесного диалога между экспертами ведущих международных ассоциаций и организаций.11 членов форума собрались на выставке Bosch ConnectedWorld 2020. "Наша общая цель - сделатьИнтернет вещей безопасным и надежным", - отметил Майкл Болле. Более 170 спикеров и 80 экспонентов Bosch ConnectedWorld (19-20 февраля 2020 г.) объединяет более 80 экспонентов, демонстрирующих последние тенденции и разработки в мире Интернет-технологий. Среди более 170 спикеров - Председатель Правления Bosch Фолькмар Деннер, а также директор по цифровым технологиям и технический директор Bosch Майкл Болле, а также Роланд Буш (заместитель генерального директора Siemens), Аксель Штепкен (Председатель Правления TUV Sud) и Скотт Гатри (исполнительный вице- президент Microsoft Cloud + AI Group). Главными событиями мероприятия станут выступления спикеров, большая выставка и хакатон. В этом году Bosch ConnectedWorld проводится уже седьмой раз. Это одна из крупнейших в мире международных конференций, посвященных Интернету вещей.- Все продукты на базе ИИ компании Bosch отражают наш принцип "Разработано для жизни", объединяя в себе стремление к инновациям и социальную ответственность.- Любое решение, влияющее на людей, не может быть принято без человеческого контроля. ИИ должен быть инструментом для людей.- Мы разрабатываем безопасные, надежные и понятные продукты на базе ИИ.- Доверие - одна из основополагающих ценностей нашей компании. Мы хотим разрабатывать надежные продукты на базе ИИ.- Разрабатывая продукты на базе ИИ, мы соблюдаем требования закона и другие этические принципы.