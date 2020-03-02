Компания Lynk впервые реализовала технологию прямого обмена данными между спутником и обычным мобильным телефоном

Обычное текстовое сообщение сегодня является самой что ни на есть обычной вещью, не имеющей никакого отношения к последним достижениям коммуникационных технологий. Однако, достаточно молодая компания Lynk кардинально изменила приведенное выше утверждение, она стала первой, кому удалось послать текстовое сообщения со спутника, находящегося на околоземной орбите, прямо на обычный мобильный телефон, находящийся на поверхности Земли. И оказывается, что реализация таких простых, с первого взгляда, технологий, является достаточно большой проблемой.Современные телекоммуникации, так или иначе, полагаются на искусственные спутники. Именно через спутники осуществляется передача информации на большие расстояния, прежде чем эта информация будет возвращена назад на Землю. Однако, за всю историю еще не было ни одного случая, когда спутник мог обмениваться данными напрямую с мобильным телефоном. Такая возможность реализована в новой технологии компании Lynk под названием сотовая-вышка-в-космосе (cell-tower-in-space), она, эта технология, позволяет избежать необходимости развертывания на Земле сетей сотовых вышек, дорогих самих по себе и требующих периодического обслуживания.Это, в свою очередь, позволит обеспечить покрытие мобильной связью труднодоступных и малонаселенных регионов, где традиционный подход является непрактичным с финансовой точки зрения. Раньше для таких же целей использовались спутниковые телефоны, однако, спутниковая телефонная связь являлась и является весьма дорогим удовольствием, как с точки зрения стоимости оборудования, так и с точки зрения стоимости абонентского обслуживания.Радиоприемное и передающее оборудование компании Lynk обеспечивает передачу данных на частотах и по стандартам сотовых сетей на расстоянии до 480 километров (300 миль), чего достаточно для организации связи между спутниками на орбите и мобильными телефонами на поверхности Земли. При этом, когда мобильный телефон находится в зоне обычного покрытия, он работает с наземными сотовыми вышками, но стоит абоненту попасть в "белое пятно", как его телефон незаметно переключится на работу с "созвездием" спутников Lynk . Сейчас у компании имеется четыре спутника на орбите, которые были запущены с промежутком в шесть месяцев. Этого, конечно, мало для того, чтобы закрыть все "белые пятна" сотового покрытия на Земле, но вполне достаточно для практической демонстрации возможностей этой технологии.В настоящее время у компании Lynk, которая раньше называлась Ubiquitilink, имеется более тридцати потенциальных клиентов, заинтересованных в новой технологии. Однако, компании еще предстоит пройти долгий путь от первой демонстрации возможностей до полной практической реализации их проекта, подразумевающей развертывание целой сети спутников. Но с учетом того, что компания SpaceX в рамках проекта Starlink уже продемонстрировала путь снижения стоимости развертывания сети спутников на низкой орбите, планы компании Lynk могут быть реализованы не в такой уж и далекой перспективе.