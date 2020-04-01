Создан прототип коммуникационной системы, способной теоретически передавать данные на скорости в 10 терабит в секунду

Группа ученых и инженеров из университета Брауна (Brown University) разработала прототип коммуникационной системы, способной в теории передавать данные на скорости в 10 терабит в секунду, что в сотни или тысячи раз быстрее, чем скорость вашего домашнего Интернета. Такое достижение стало возможным, благодаря кардинальному увеличению несущей частоты одной из самых обычных технологий передачи данных. Большая частота означает более широкую полосу пропускания и, следовательно, большее количество данных, передаваемых за единицу времени.Ранее попытки увеличить несущую частоту не предпринимались из-за обоснованных сомнений в том, что сигналы столь высокой частоты могут эффективно распространяться по обычным проводникам, а не по специальным волноводам, которые являются достаточной защитой от внешних вмешательств и энергетических потерь. Но ученым удалось успешно решить эту проблему.Основой новой коммуникационной системы является стандартная технология DSL (digital subscriber line), которая обеспечивает достаточно широкополосную передачу данных по обычной телефонной линии. Но в данном случае частота несущего информацию сигнала была увеличена до 200 ГГц, что значительно выше нескольких мегагерц, используемых в DSL-технологиях.Конечно, для столь высокой частоты потребовалось использование специальной коммуникационной линии, которая состояла из двух проводников с достаточно большим сечением, защищенных металлическим экраном от внешнего мира. Экспериментальные исследования и проведенные теоретические расчеты показали, что скорости до 10 терабит в секунду могут быть получены при максимальной дальности линии связи всего в три метра. На дальности в 15 метров скорость передачи падает уже до 30 гигабит в секунду из-за энергетических потерь в линии, приводящих к снижению качества сигнала.Следующими шагами, которые намерены сделать ученые, станут поиски методов и решений, направленных на снижение волнового сопротивления линии связи, что, в случае успеха, позволит увеличить дальность высокоскоростной передачи информации. Однако, и у системы, которая обеспечивает скорость в 10 терабит в секунду на дальности 3 метра, в настоящее время имеется достаточно обширная область применения, ее, эту систему, к примеру, можно использовать в дата-центрах для объединения в сеть серверов, расположенных в одной или в соседних стойках.