Новый экспериментальный фотонный чип обеспечивает скорость передачи данных в 44 терабита в секунду по обычному оптоволокну

Исследовательская группа, в состав которой входили ученые из университетов Монаша и RMIT, Австралия, стала обладателем своего рода рекорда по скорости передачи данных через стандартную оптоволоконную линию. Созданный австралийскими учеными экспериментальный фотонный чип, имеющий единственный встроенный источник света, стал тем, что обеспечило скорость передачи информации в 44.2 терабита в секунду. Эта скорость приблизительно в 44 тысячи раз больше, чем скорость, доступная потребителям на сегодняшний день, и при такой скорости содержимое более чем 50 100-гигабайтных Ultra HD Blu-ray-дисков может быть передано менее чем за секунду времени.Ключевым компонентом фотонного чипа является устройство, называемое частотной микрогребенкой, которое было использовано впервые в подобных технологиях. Не вдаваясь в физические и математические дебри, можно сказать, что эта микрогребенка заменяет собой 80 отдельных инфракрасных лазеров, каждый из которых используется для организации отдельного коммуникационного канала.Данное устройство было испытано при помощи стандартного оптоволоконного кабеля, длиной 76.6 километра, который был проложен между кампусами двух университетов в Мельбурне. При полосе пропускания оптоволокна в 4 ТГц, этот коммуникационный канал обеспечил скорость передачи в 44.2 терабита в секунду. Для сравнения, сеть Google Fiber обеспечивает своих потребителей скоростью в 1 гигабит в секунду, а специальная научная сеть Министерства энергетики США, ESnet, обслуживающая только "избранных" потребителей, включая НАСА, имеет максимальную скорость передачи данных на уровне 400 гигабит в секунду.Примечательным является то, что столь потрясающие скорости передачи данных могут быть получены при помощи новой технологии, используя элементы существующей оптической коммуникационной инфраструктуры. Это позволит задействовать новые фотонные чипы даже в потребительском сегменте в недалеком будущем. Однако, и к сожалению, не стоит рассчитывать на появление данной технологии в самое ближайшее время, для этого ученым предстоит проделать еще массу работы."В дальнейшей перспективе мы планируем создать еще более новые интегрированные фотонные чипы, при помощи которых можно будет получить высокие скорости передачи данных на существующих оптических коммуникационных сетях с минимальными затратами" - рассказывает Арнан Митчелл (Arnan Mitchell), ведущий исследователь, - "Первоначально новая технология появится внутри датацентров и в линиях связи между отдельными датацентрами. И лишь после того, как новая технология будет стандартизована, а ее стоимость понизится до приемлемой величины, можно будет начинать внедрение для коммерческого использования во всем мире, начиная, естественно, с самых крупных городов".