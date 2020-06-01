Созданы специальные совместимые с микроэлектроникой бактерии, способные стать элементами биологических микропроцессоров

Группе ученых, в которую входили представители из научных учреждений самых различных стран и направлений, удалось вырастить специальный вид бактерий
и соединить этих бактерий с элементами микроэлектронных схем для того, чтобы получить так называемые "бактериальные интегральные схемы". Основой функционирования одного "бактериального элемента"
является динамика популяции его бактерий, которая превращает его в синхронизированный генетический генератор. Управление всем этим осуществляется путем регулирования концентрации ионов тяжелых металлов в среде существования этих бактерий, а результатами работы бактерий является концентрация заряженных ионов, входящих в состав метаболитов (продуктов жизнедеятельности бактерий), которая считывается при помощи специальных электродов.
Более того, создав матрицу миниатюрных электродов и связей между ними, можно составить достаточно сложные генетико-электронные схемы, нацеленные на выполнение определенных функций
и способных взаимодействовать с другими подобными схемами или различными чисто электронными устройствами. Все это открывает массу новых возможностей в областях синтетической биологии, аналитической химии, микроэлектроники и т.п.
Одной из главных проблем "бактериальных чипов" является их малое быстродействие. К примеру, созданный учеными экспериментальный датчик демонстрирует реакцию спустя 40 плюс минус 10 минут на оказанное воздействие. Длительность этой реакции напрямую зависит от скорости обмена белками между бактериями и у ученых уже имеются некоторые идеи насчет существенного ускорения этого процесса.
Второй "Ахиллесовой пятой" данной технологии является ее чувствительность к загрязнениям, ведь некоторые вещества, попавшие в среду обитания бактерий извне, могут спровоцировать процессы, которые приведут к появлению неправильных результатов из-за воздействия этих веществ на бактерии, воздействия на электроды или другие элементы устройства. Сейчас данная проблема решается путем использования одноразовых оснований и матриц электродов в каждом эксперименте, не в будущем ученые могут найти подходящие технологии защиты и удаления продуктов метаболизма бактерий, что позволит использовать "бактериальные чипы" в течение длительного времени.
Результаты данной работы и будущих работ в этом направлении могут привести нас к возможности создания гибридных вычислительных устройств, в которых множество бактериальных элементов, объединенных в единую схему, обрабатывает входящую информацию определенным способом и выдает результаты этой обработки электронным устройствам. И такие гибридные вычислительные устройства, несмотря на их малое быстродействие, смогут выполнять очень специфические задачи
или работать в условиях, в которых в силу разных причин не может работать традиционная электроника.