800 гигабит в секунду - новый рекорд скорости передачи данных по сегменту реальной оптоволоконной сети

Не так давно специалисты компании Infinera, производителя оборудования для оптоволоконных коммуникационных сетей, и компании Windstream, поставщика информационных услуг, провели испытания, в ходе которых была получена скорость передачи данных в 800 гигабит в секунду. В этих испытаниях был задействован сегмент оптоволоконной сети, соединяющий Сан-Диего и Финикс, и все это является первой демонстрацией работы подобных технологий в реальных условиях, которые очень далеки от идеальных условий в исследовательских лабораториях.
Справедливости ради следует отметить, что данное достижение является далеко не первой демонстрацией столь высокой скорости передачи данных по оптическому волокну на дальнее расстояние. Но, в реальных сетях усилители и репитеры, которые усиливают и восстанавливают оптические сигналы, не располагаются через строго определенные расстояния по маршруту прокладки оптоволоконного кабеля. Коммуникационное оборудование, в большинстве случаев, размещается в местах, где живут и работают люди, что позволяет сократить эксплуатационные расходы.
Такая далекая от оптимальной структура "живых" оптоволоконных сетей служит причиной того, что скорости уровня 800 гигабит в секунду могут быть получены на расстояниях до 100 километров. В данном же случае эта скорость была получена на расстоянии в 730 километров за счет использования нескольких инновационных технологий и инженерных решений.
В новой технологии луч лазерного света делиться на 8 частей, каждая из которых является носителем отдельного потока данных. Такая технология уже давно не является новой, но здесь она работает в паре с другой распространенной оптической технологией, имеющей название вероятностное формирование созвездия (probabilistic constellation shaping)
. Эта технология, разработанная в свое время компанией Nokia, позволяет "ухаживать" за каждым оптическим каналом по отдельности и это, в свою очередь, позволяет передавать оптические сигналы на большие расстояния без риска их ослабления и искажения.
После столь успешных испытаний специалисты компаний Infinera и Windstream планируют превратить экспериментальное оборудование в его коммерческий аналог, который сначала будет использоваться для собственных целей. Это, согласно планам, должно быть сделано до конца этого года и 800G-оптическое волокно должно стать тем, что позволит развертывание сопутствующей инфраструктуры для мобильных сетей 5 и 6G, обеспечивая необходимую для этого высокую пропускную способность при низких первоначальных и эксплуатационных затратах.