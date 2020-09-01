При помощи новой технологии кубиты смогут хранить квантовую информацию в 10 тысяч раз дольше, чем это было возможно ранее

Благодаря усилиям научной группы, в которую входили ученые из разных стран и научных учреждений, была разработана технология, позволяющая квантовым битам или кубитам
хранить квантовую информацию намного дольше, чем это было возможно ранее. С этой технологией время удержания информации составило 10 миллисекунд, что в 10 тысяч раз дольше времени предыдущего "рекорда", а ключевым моментом новой технологии является объединение спин-вращения и орбитального вращения атома, помещенного в специальные условия
. Такое кардинальное повышение времени хранения информации имеет самые серьезные последствия для области квантовых информационных технологий, а кубиты нового типа станут одним из идеальных кандидатов для создания полноценных крупномасштабных квантовых компьютеров.
"Мы создали кубит с орбитальным вращением при помощи заряженной квазичастицы, известной под название электронной дырки. Эта частица выступила в роли ловушки для атома примеси, бора, включенного в кристаллическую решетку кремния" - пишут исследователи, - "В таких условиях спин и орбитальное вращение сильно взаимосвязаны друг с другом, что обеспечивает их стабильность на протяжении достаточно длительного времени".
Получившиеся спин-орбитальные вращающиеся кубиты весьма чувствительны к электрическим полям, что, по словам ученых, позволяет достаточно легко их контролировать и управлять их квантовым состоянием. Однако, высокая чувствительность означает, что кубит также будет реагировать на посторонние электромагнитные шумы, что и ограничивает время хранения информации. В данном случае ученым удалось понизить чувствительность кубитов к шумам, оставив при этом общий уровень чувствительности достаточным для реализации технологий электрического контроля и управления. Это было достигнуто за счет специальной деформации кристалла кремния, который был немного растянут, словно резинка.
"Полученные нами результаты открывают путь к построению квантовых вычислительных систем нового типа, имеющих улучшенную функциональность и способных масштабироваться до любого уровня" - так завершают ученые свою статью, опубликованную в журнале "Nature Materials".