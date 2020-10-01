Голографические хранилища данных от Microsoft Research могут стать будущим облачных технологий
Ни для кого не является секретом, что все, связанное с информацией в наш цифровой век, начинает плавно смещаться в сторону так называемых облачных технологий. Для большинства людей это, облачные технологии, являются эфемерным понятием, граничащем с научной фантастикой. Люди же более посвященные знают, что все эти технологии основаны на самых обычных компьютерах, подчиняющимся обычным законам физики и накладываемым ими ограничениями. Другими словами, пока для хранения ваших фотографий и файлов в облачном хранилище используется старая, но проверенная временем технология жестких дисков. Эта технология в нынешних реалиях уже очень далека от идеала и исследователи из Microsoft Research работают над технологией, в основе которой лежит далеко не новая идея использования голограмм для хранения больших объемов информации в относительно малом пространстве физического носителя.
Широкое распространение облачных хранилищ информации и других сервисов создало область дефицита в так называемом "горячем хранении данных", в хранилищах, способных очень быстро предоставить произвольный доступ к любым данным, суммарный объем которых настолько велик, что об использовании флэш-памяти, к примеру, и речи идти не может из-за дороговизны таких решений. Именно поэтому жесткие диски с их механическими деталями, магнитными дисками, обладающие "врожденной" медлительностью и малой надежностью, пока остаются единственным приемлемым вариантом.
Голографические технологии хранения информации могут стать решением данной проблемы. Эти технологии позволяют получать произвольный доступ к данным, записанным в небольшом объеме голографического кристалла простым изменением угла лазерного света, при помощи которого производится запись и считывание информации. В свое время специалисты Microsoft Research занимались реализацией проекта под названием Project Silica, в котором в качестве голографического носителя использовалось специальное стекло и свет видимого диапазона. В нынешнем же проекте, Holographic Storage Data (HSD) запись и считывание информации осуществляется при помощи более коротковолнового ультрафиолетового света, что позволяет более плотную упаковку данных и количество циклов перезаписи, сопоставимое с аналогичным показателем обычных жестких или SSD-дисков.
В то время, как сам кристалл, являющийся носителем голографической информации, может быть достаточно маленьким, оптическая система, используемая для записи и чтения данных, точно не может похвастаться компактными размерами. Это делает такую технологию неприемлемой для устройств потребительского класса, но для облачных хранилищ, где используются компьютерные стойки, буквально набитые жесткими дисками, это не имеет значения. Более того, HSD технология может оказаться более выгодной с точки зрения отношения объема хранимой информации к объему занимаемого ею пространства.
Отметим, что исследования, проводимые Microsoft Research в направлении создания HSD-технологий, находятся еще на достаточно ранней стадии, поэтому в данной статье еще нет никаких, даже ориентировочных цифр, касающихся объемов хранимой информации, скорости доступа и т.п. Исходя из этого, в самом ближайшем времени не стоит ожидать каких-либо революций в облачных технологиях, связанных с внедрением голографических хранилищ данных. Но специалисты Microsoft Research продолжат работу в данном направлении, что дает нам уверенность в том, что когда-нибудь эти технологии станут реальностью.