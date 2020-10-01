Z4 - один из немногих "выживших" самых первых цифровых компьютеров в мире

Компьютер Z4, являющийся самым старым из сохранившихся в работоспособном состоянии первых цифровых компьютеров, был создан в 1945 году, он занимает площадь достаточно большой комнаты, работает при помощи магнитной ленты и для управления его функционированием требуется несколько квалифицированных специалистов. Компьютер Z4 сейчас является одним из экспонатов Немецкого музея (Deutsches Museum) в Мюнхене, сотрудники которого поддерживают его работоспособное состояние. И не так давно в залежах одного из архивов было обнаружено руководство пользователя к этому компьютеру, благодаря чему современные специалисты смогут понять принципы работы этого старинного устройства.Упомянутое выше руководство пользователя было обнаружено Эвелин Боеш (Evelyn Boesch), архивариусом Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH), среди документов ее отца, Рене Боеш (Rene Boesch), работавшего в свое время на швейцарскую Ассоциацию авиационного машиностроения. Оказывается, что компьютер Z4 находился там в начале 1950-х годов и использовался для решения ряда математических проблем, связанных с разработкой реактивного истребителя P-16. "Компьютер Z4 использовался для вычислений траекторий ракет, геометрии крыльев самолета, уровней вибрации и многого другого" - пишет Эвелин Боеш.Однако, компьютер Z4 интересен, в первую очередь, его историей. Его создателем является немецкий инженер-строитель Конрад Цузе (Konrad Zuse), который, предположительно, является и автором обнаруженного руководства пользователя. Руководство нацисткой Германии хотело, чтобы компьютер Z4 был размещен на одном из секретных заводов, где планировалось развертывание производства реактивных самолетов и "летающих бомб" - первых прототипов современных ракет. Однако Конрад Цузе, предвидя скорый крах нацистского режима, скрылся сам и спрятал компьютер в сарае в одном из маленьких городков, где его творение дождалось конца Второй Мировой войны.Позже компьютер Z4 был приобретен математиком Эдуардом Штифелем (Eduard Stiefel) для Школы прикладной математики Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе. После этого компьютер Z4 попал в исследовательский центр французско-немецкого Научно-исследовательского института в Сент-Луисе, где он проработал несколько лет и в 1960 году он был передан в Немецкий музей в качестве экспоната.