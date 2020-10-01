 | Вчера, 05:37 | Информационные технологии

Advantage - новый 5000-кубитовый квантовый компьютер компании D-Wave

Квантовая вычислительная система Advantage


Не так давно представители известной канадской компании D-Wave объявили о разработке новой квантовой вычислительной системы, предназначенной уже исключительно для коммерческого использования. Эта система, получившая название Advantage, содержит 5 тысяч кубитов, каждый из которых обладает 15 вариантами соединений с другими кубитами. И новый квантовый компьютер будет доступен для корпоративных клиентов через Интернет и облачный сервис под названием "Leap Quantum".

В течение нескольких последних лет некоторые известные технологические компании уделили достаточно большое внимание вопросам разработки истинного квантового компьютера, который может решать сложнейшие задачи, недоступные для решения обычными компьютерами. Прогресс в этой области движется очень медленным темпом, особенно если сравнивать его с темпами прогресса разработок первых обычных компьютеров.

Такие компании, как Google и IBM, работают над классической квантовой архитектурой, в которой кубиты, точнее их состояние, изменяется по мере выполнения квантового алгоритма. В отличие от этого, компания D-Wave изначально была нацелена на реализацию технологии так называемого квантового отжига, в которой все строится на охлаждении кубитов во время выполнения алгоритма, что приводит к пассивному изменению значения содержащейся в них квантовой информации.

Квантовый процессор D-Wave


Сравнение архитектуры классического квантового компьютера и архитектуры компьютеров компании D-Wave не имеет никакого смысла из-за их функциональных различий. Поэтому наличие в системе Advantage 5 тысяч кубитов не обязательно означает безусловного преимущества перед классическими системами с сотней кубитов, которые сейчас уже созданы другими компаниями. Однако, квантовые системы компании D-Wave, несмотря на их некоторые очевидные недостатки, уже прямо сейчас можно использовать для решения практических задач.

Представители компании D-Wave отмечают, что множество клиентов использовали их системы для решения собственных задач. Компания AI Menten проектировала и моделировала на квантовом компьютере новые белки, сеть магазинов Save-On-Foods использовала его для оптимизации логистики и других деловых операций, а Volkswagen - для создания новой более эффективной системы покраски автомобилей и т.п.

Помимо системы с увеличенным количеством кубитов и вариантов их соединения, клиенты компании D-Wave получат в свое распоряжение гибкий доступ к системе, расширенный набор гибридных программных инструментов и программного обеспечения, и, естественно, к обновлениям системы, которые будут выпускаться позже.

Помимо этого, специалисты D-Wave будут анализировать специфику решаемых на их новой системе задач, плюс получать обратную связь от пользователей, что позволит им в будущем расширить функциональность системы и сделать квантовые вычисления доступными более широкому кругу потенциальных клиентов.


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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 21:29
    #1 Написал: volod

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1525
    2 недели назад тут была новость "Компания IBM планирует создать к 2023 году квантовый компьютер с 1000 кубитами"
        

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