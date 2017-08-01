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Создана система виртуальной реальности, позволяющей обучить людей действиям во время пожара

Виртуальная реальность


Большинство наших читателей, наверняка, знакомо с устройством и принципами действия огнетушителей. Об этом рассказывают еще в школе, на лекциях по гражданской обороне и охране труда, проводимых на промышленных предприятиях, и т.п. Однако, знать что-то в теории - это совсем не то, что уметь пользоваться этим на практике. Для того, чтобы заполнить пробел между теорией и практикой, компании NEC и MX Mobiling Co Ltd разработали систему виртуальной реальности, которая позволит людям взять в руки учебный огнетушитель и принять непосредственное участие в тушении виртуального пожара.

Система, которая получила название "VR Fire Extinguishing Experience Simulator", не требует использования каких-либо специальных средств. При этом, она может моделировать пожар в различных местах, в закрытых помещениях и на открытом воздухе, к примеру. Основой системы является устройство виртуальной реальности Galaxy Gear VR со специализированным контроллером, а в качестве дисплея системы используется мобильный телефон Galaxy S8 или Galaxy S8+. Управляет работой системы компьютер со специализированным программным обеспечением, дисплей которого используется для контроля и коррекции действий человека, использующего "учебный" огнетушитель.

Обучаемый человек


Технологии машинной графики позволяют получить реалистичные изображений огня и дыма. В настоящее время система способна смоделировать ситуацию пожара в офисном помещении, чуть позже в систему будут добавлены сцены кухни, квартиры, частного жилого дома и нескольких типов производственных помещений.

Разработчики системы сообщают, что стоимость законченной системы будет составлять порядка одного миллиона иен (9 тысяч американских долларов). И за первые три года они намерены продать не менее тысячи комплектов, покупателями которых будут выступать учебные заведения, службы гражданской обороны и специализированные отделы промышленных корпораций.




Ключевые слова:
Система, Виртуальная, Реальность, Обучение, Человек, Тушение, Пожар, Огнетушитель

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