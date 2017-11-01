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Система Free Viewpoint Video от компании Canon позволит взглянуть с любой точки зрения на разные события, включая и спортивные состязания

Организация системы Free Viewpoint Video


Представители компании Canon недавно объявили о создании новой системы под названием Free Viewpoint Video System, нового решения, в котором использована масса оптических технологий и технологий обработки визуальной информации, разработанных компанией за последние годы. Эта система будет использоваться для освещения на телевидении различных событий, в том числе и спортивных состязаний, при этом, каждый из зрителей может выбрать удобную ему точку наблюдения, используя виртуальную камеру, способную перемещаться в трехмерном пространстве без каких-либо ограничений. Поместив эту виртуальную камеру в определенном месте, зритель даже сможет оказаться среди игроков в самые жаркие моменты состязания или матча.

Основой системы Free Viewpoint Video System является множество видеокамер с высокой разрешающей способностью, установленные вокруг места проведения спортивного состязания, связанные в единую сеть и работающие под управлением специального программного обеспечения. Эти камеры параллельно снимают состязание с различных точек и под различными углами. Позже, при помощи технологий обработки визуальной информации в режиме реального времени создается высококачественное трехмерное представление происходящих событий, на которое можно взглянуть с любой точки и угла при помощи виртуальной камеры.

Спортивные состязания


В настоящее время для того, чтобы передать зрителям всю остроту ощущений спортивных состязаний, используется множество самых различных приемов и телевизионных технологий. Но система Free Viewpoint Video System предложит зрителям нечто иное и совершенно новое, при помощи чего можно получить эффект, максимально приближенный к эффекту настоящего присутствия.

А первый раз система Free Viewpoint Video System будет продемонстрирована общественности на выставке Inter BEE 2017, которая будет проходить с 15 по 17 ноября 2017 года в Чибе, Япония.





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