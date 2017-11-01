Компанией IBM создан первый 50-кубитовый процессор, предназначенный для демонстрации "квантового превосходства"

Исследователи из компании IBM, работающие в рамках программы IBM Q, закончили создание и приступили к тестированию первого в своем роде опытного квантового процессора с 50 кубитами в его составе. Этот универсальный и полностью функционирующий квантовый процессор является огромным рывком вперед по сравнению с предыдущим вариантом
, в составе которого насчитывалось всего 17 кубитов. Руководство компании IBM также намерено создать "урезанную" 20-кубитовую версию процессора, которая будет доступна в онлайн-режиме для клиентов компании, которые получат возможность убедиться в высокой эффективности работы сверхпроводящих кубитов с новой структурой и с новым их взаимным расположением на кристалле процессора
.
Новые кубиты способны сохранять состояние квантовой суперпозиции и запутанности на протяжении 90 микросекунд. И этого времени уже вполне достаточно для выполнения "высокочастотных квантовых вычислительных операций", фундаментальных блоков, из которых состоят сложные квантовые программы.
"50-кубитный квантовый процессор является существенным шагом на пути к созданию реального квантового компьютера. И мы очень горды данным достижением" - рассказывает Дарио Джил (Dario Gil), директор отдела компании IBM, занимающегося квантовыми компьютерами и технологиями искусственного интеллекта.
Как уже упоминалось немного выше, 50-кубитный квантовый процессор является пока лишь опытным образцом. Но на основе этого процессора будут созданы 20-кубитные процессоры, которые станут доступны в онлайн-режиме уже к концу 2017 года, а в течение 2018 года эти процессоры будут подвергаться постоянным модификациям, которые будут улучшать их характеристики и надежность работы. В настоящее время компания IBM уже имеет 7-кубитные квантовые системы, которые доступны клиентам в виде облачного сервиса
. И, используя эти системы, более 60 тысяч пользователей провело 1.7 миллионов экспериментов, некоторые из которых легли в основу 35 научных работ.
Квантовые вычислительные системы с небольшим количеством кубитов, которые были созданы ранее, не смогли продемонстрировать свое превосходство над обычными компьютерами даже в случае решения специально оптимизированных для них задач. Но результаты исследований, проведенных учеными из компании Google, показали, что для демонстрации так называемого квантового превосходства необходим квантовый процессор минимум с 50 кубитами. И такой процессор сможет превзойти по вычислительной мощности самые мощные из современных суперкомпьютеров.
И нам с вами только и остается ждать того момента, когда специалисты IBM запустят свое детище на полную мощность. Этот момент позволит окончательно расставить все точки над "i", и, согласно некоторым прогнозам, он наступит через один или два последующих года.