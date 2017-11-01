Гонки на дронах - человек против искусственного интеллекта

Гонки на дронах, малых беспилотных летательных аппаратах, являются относительно новым видом скоростного, динамичного и зрелищного спорта. Во всех уже проведенных соревнованиях по таким гонкам, включая и Чемпионат мира прошлого года в Дубайе, в качестве пилотов дронов выступали люди, но такая ситуация продержится недолго. Скоро у людей появится серьезный конкурент в виде специализированных систем искусственного интеллекта.Над созданием вышеупомянутой системы искусственного интеллекта несколько лет ведут работу специалисты из Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL). Данная работа частично финансируется компанией Google, а ее конечной целью является создание визуальной навигационной системы, использующей данные с камер и других датчиков, способной эффективно управлять как космическим кораблем, так и автомобилем-роботом.Кульминацией данной работы стала своего рода гонка на дронах, проведенная 12 октября этого года. Со стороны "машин" выступали три беспилотника (Batman, Joker и Nightwing), действующие под управлением системы искусственного интеллекта, разработанной специалистами JPL. А честь людей защищал молодой человек по имени Кен Лу (Ken Loo), который является пилотом беспилотников мирового уровня.Сделанные под заказ беспилотники могут легко развивать скорость по прямой до 130 километров в час, однако, на сложной трассе с препятствиями, построенной специально для гонок, они летали на скорости от 50 до 65 километров в час."Мы заставили соревноваться наши алгоритмы, которые действуют по строгим расчетам, с человеком, который действует на интуитивном уровне и отточенных рефлексах" - рассказывает Роб Рид (Rob Reid), руководитель исследовательской группы JPL, - "Как можно увидеть, искусственный интеллект обеспечивает плавное и равномерное управление полетом, в то время, как человеку свойственно резко разгоняться, тормозить и совершать другие резкие движения и маневры".По сравнению с беспилотником, которым управлял Кен Лу, беспилотники под управлением искусственного интеллект двигались несколько медленнее, но более стабильно и целеустремленно. Помимо более высокой скорости полета, Кен Лу продемонстрировал ряд изощренных маневров, граничащих с фигурами высшего пилотажа. Но, в конце концов, человека одолела усталость, и через время он не смог управлять дроном с прежней эффективностью. "Данная трасса является самой сложной трассой, на которой мне доводилось летать" - рассказывает Кен Лу, - "Из-за постоянного напряжения я устал и растерял свою концентрацию уже через десять кругов".Тем не менее, в начале гонки искусственный интеллект и человек укладывались приблизительно в одинаковое время. Но, после нескольких десятков кругов Кен Лу изучил трассу и освоился на ней, после чего он стал управлять дроном более ловко, проявляя творческий подход там, где это необходимо. Официальное время прохождения одного круга Кеном Лу составило 11.1 секунды, в то время, как искусственный интеллект справился с такой задачей за 13.9 секунды.Тем не менее, система искусственного интеллекта продемонстрировала высокую стабильность, в то время, как время одного круга, пройденного Кеном Лу, могла достаточно сильно отличаться от времени прохождения им предыдущего круга."Проведенная гонка показала, что наши системы искусственного интеллекта отстают от человека совсем ненамного. Однако, у них имеется огромный потенциал для дальнейшего совершенствования" - рассказывает Роб Рид, - "И через непродолжительное время, как я надеюсь, искусственный интеллект сможет догнать и перегнать самых лучших из людей-профессионалов".