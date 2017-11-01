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SAM - первый в мире "виртуальный политик", созданный на основе искусственного интеллекта

Виртуальный политик


Если спросить какого-нибудь типичного человека-политика относительно любого из животрепещущих вопросов, в большинстве случаев вы получите от него расплывчатый туманный ответ, в котором будет содержаться очень мало информации касательно заданного вопроса. Однако, на свете появился первый виртуальный политик SAM, система на основе искусственного интеллекта, пообщаться с которой можно через Facebook Messenger. Она, эта система, дает максимально четкие и правдивые ответы на задаваемые политические вопросы, а ее создатель, Ник Джерритсен (Nick Gerritsen) из Новой Зеландии, уверен, что к 2020 году система достигнет такого уровня совершенства, который позволит ей баллотироваться на одну из государственных должностей.

В настоящее время область знаний, охваченных системой SAM, охватывает ряд поблем Новой Зеландии, связанных с жильем, образованием, здравоохранением и иммиграционной политикой. Система способна, в меру своих возможностей, давать максимально правдивые и развернутые ответы, помимо этого, ее всегда интересует мнение оппонента насчет обсуждаемых проблем.

"Как мы видим сейчас на примере США, Великобритании и Испании, политические деятели в большинстве случаев не имеют ни малейшего понятия относительно того, что думают и желаю простые люди" - рассказывает Ник Джерритсен, - "Вполне возможно, что не живые политики, а технологии искусственного интеллекта смогут находить пути разрешения главных проблем, более подходящие не для верхушки, а для основной массы людей. Ведь искусственный интеллект полностью беспристрастен, он не забывает даже самых незначительных мелочей и способен делать правильные выводы на основе данных, которые, с первого взгляда, никак не взаимосвязаны друг с другом".

Ответы системы SAM


Отметим, что в конце 2020 года в Новой Зеландии будет проходить очередной тур выборов. Ник Джерритсен считает, что система SAM к тому времени разовьется и самообучится до такого уровня, что ей будет по силам даже занимать какую-либо из государственных должностей. Только для этого потребуется ни много, ни мало - закрепить на законодательном уровне такую возможность.

"Система SAM - это всего лишь высокотехнологичный инструмент, и мы собираемся действовать им строго в рамках существующих юридических границ" - рассказывает Ник Джерритсен, - "SAM и Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern, недавно избранный Премьер-Министр Новой Зеландии), могли бы вместе добиться больших успехов, поскольку они оба являются отзывчивыми, восприимчивыми политиками, заинтересованными в скорейшем и наилучшем разрешении всех существующих проблем".




Ключевые слова:
SAM, Политик, Искусственный, Интеллект, Ответ, Вопрос, Информация

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 11:16
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3888
    позволит ей баллотироваться на одну из государственных должностей


    Не дай бог! Так лет через сто-двести человечество попадет "под пяту" искусственного интеллекта, который будет диктовать как и зачем кому жить.


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    Сегодня, 15:04
    #2 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 217
    ну, так, поговорил с системой. пока система интеллектом, своими знаниями и способностями поддержать разговор не блещет. т.е. выглядит слабее проги, имитирующей школьника-одессита Женю, которая не так давно якобы прошла тест Тьюринга. чтоб быть политиком, нужно хотя бы научиться проходить тест Тьюринга. до этого пока очень далеко. хотя зарекаться не буду. постараюсь следить за этим проектом.


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    General evolution theory on FB
        

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