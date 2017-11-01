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Чипы Graphcore обеспечат 100-кратное ускорение работы систем искусственного интеллекта

Graphcore IPU


Компания Graphcore IPU заканчивает разработку специализированного чипа, предназначенного для ускорения выполнения задач, связанных с глубинным машинным обучением, самообучением и другими составными частями систем искусственного интеллекта. При этом, основной упор делается на низкую стоимость будущих чипов, использование которых позволит существенно сократить расходы на обучение, самообучение и использование искусственного интеллекта для решения практических задач. А испытания первых образцов чипов Graphcore показали, что они способны обеспечить 100-кратное превосходство по производительности по сравнению с самыми быстрыми системами на сегодняшний день.

Упомянутое выше ускорение получается не только за счет одних аппаратных средств чипа IPU (Intelligence Processing Unit). Большую роль в этом играет мощная параллельная обработка данных и программная поддержка данных, представленных в виде графов. Широкий набор библиотек дает разработчикам практически неограниченные возможности для использования глубинного обучения и искусственного интеллекта в решении практических задач различного плана.

Ускорение работы систем ИИ


В настоящее время специалисты компании Graphcore занимаются доводкой архитектуры чипа-ускорителя и набора программного обеспечения, оперирующего графами данных с "фирменной" структурой Poplar. Кроме этого, специалисты Graphcore создали порт программ MXNet и TensorFlow, широко используемых в системах искусственного интеллекта. Эти портированные варианты способны максимально эффективно использовать все возможности ускорителей IPU и работать с графами Poplar.

Интересен тот факт, что первые образцы чипов Graphcore IPU уже используются для высокоточного моделирования более поздних вариантов этих же самых чипов, позволяя специалистам работать не с виртуальными математическими моделями, а с реальными аппаратными средствами.




Ключевые слова:
Чип, Graphcore, IPU, Ускорение, Искусственный, Интеллект, Данные, Обучение, Обработка, MXNet, TensorFlow

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:00
    #1 Написал: Аллочка Шакед

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    Комментариев: 11
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