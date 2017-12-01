Планируется создание биологического варианта Интернета Вещей

Руководство недавно организованной компании Nano Global (Остин, Техас) планирует создание и развертывание своего рода биологического варианта Интернета Вещей (Internet of Biological Things). Специалисты этой компании, совместно со специалистами компании ARM занимаются разработкой линии систем-на-чипе (SoC), способных обнаруживать, идентифицировать и, возможно, контролировать микроорганизмы. И такими специализированными чипами можно будет оснащать любые устройства, смартфоны, детские игрушки, медицинские приборы и бытовую технику.Такой подход позволит буквально превратить весь мир в одну огромную лабораторию, в которой будут исследоваться различные болезни и испытываться новые лекарственные препараты. Для этих целей планируется создание своего рода "цифрового рынка", при помощи которого потребители и исследователи смогут покупать, продавать и обмениваться собираемыми ими данными.Для обнаружения и идентификации микроорганизмов компания Nano Global планирует использовать оптические технологии и системы искусственного интеллекта, реализованные в виде специализированных чипов. Подлинность и достоверность данных будет обеспечиваться блокчейн-технологией, а все это вместе приведет к появлению открытой глобальной базы молекулярных и биологических данных.В настоящее время специалисты компании Nano Global ведут разработки первых образцов чипов для био-IoT, которые появятся на свет приблизительно через год. Помимо компании ARM, компания Nano привлекла к данной работе специалистов из различных университетов и других научных организаций, которые занимаются составление обширной бизнес-модели будущего предприятия."Мы хотим открыть новый обширный рынок молекулярных данный, который будет постоянно обновляться в режиме реального времени" - рассказывает Стив Пэйпемастер (Steve Papermaster), президент компании Nano Global и инвестиционной компании Powershift Group, - "То, что мы планируем создать, является гораздо большим, нежели просто Интернет Вещей. Такой подход позволит значительно ускорить дело исследований в области разработки новых лекарственных препаратов и медицинских устройств, ведь компаниям теперь не придется в буквальном смысле выворачивать карманы на проведение дорогостоящих лабораторных исследований и испытаний".