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Программа AI AlphaGo Zero за несколько часов самообучения стала лучшей в игре в шахматы, Го и японские шахматы

Искусственный интеллект


Программе искусственного интеллекта AlphaGo Zero, разработанной подразделением DeepMind компании Google, потребовалось всего четыре часа времени игры самой с собой для того, чтобы достичь уровня игры, превосходящего уровень игры в шахматы любого человека или другой компьютерной программы. В матче из 100 игр программа AlphaGo Zero одержала победу со счетом 28:0 над программой Stockfish, которая уже достаточно давно является мировым чемпионом по шахматам среди компьютерных программ.

Процесс обучения программы AlphaGo Zero всегда начинается с нуля, в программу вводятся только базовые правила самой игры. После этого, программа начинает играть сама с собой, делая с начала самые случайные ходы. Через непродолжительное время программа начинает накапливать опыт и уровень ее игры заметно повышается. За 24 часа такого самообучения программа AlphaGo Zero приобрела "сверхчеловеческий" уровень игры в шахматы, Го и Сеги (японские шахматы), одержав каждый раз убедительную победу над другой программой, имеющей звание чемпиона мира среди компьютерных программ в данном виде.

Такая скорость и эффективность процесса самообучения стали результатом длительного подбора параметров работы и настроек искусственной нейронной сети, которая лежит в основе системы искусственного интеллекта. Подбор же некоторых других параметров возложен на саму программу и она выполняет эту задачу, используя метод оптимизации Байса. Единственным "искусственным" моментом в процессе самообучения является "шум" в виде набора случайных данных, который является тем, что толкает программу сделать первый ход и запустить процесс самообучения.

Самообучение программы AlphaGo Zero


Как уже упоминалось выше, перед началом процесса самообучения в программу вводятся все правила и базовые принципы игры. Интересным является то, что эти правила и допустимые действия кодируются в виде плоских (двухмерных) и трехмерных векторов.

Универсальность нового метода самообучения подтверждается тем, что при обучении программы AlphaGo Zero игре в шахматы, Го и Сеги использовался один и тот же набор стартовых параметров, настроек алгоритмов и архитектура нейронной сети. Каждый отдельный экземпляр программы AlphaGo Zero обучался какому-либо одному виду игры, и обычно процесс обучения укладывался в 700 тысяч ходов, сделанных программой. В данном процессе были задействованы мощности 5000 специализированных процессоров TPU первого поколения и 64 TPU-процессоров второго поколения.

Программа AlphaGo Zero выиграла в шахматы у программы Stockfish после 4 часов самообучения, в течении которых она сделала 300 тысяч ходов. В Сеги программа AlphaGo Zero одержала победу над программой Elmo после 2 часов и 110 тысяч сделанных ходов. А в Го программа AlphaGo Zero одержала победу над программой AlphaGo Lee после восьми часов и 165 тысяч ходов самообучения.




Ключевые слова:
AlphaGo, Zero, DeepMind, Google, Искусственный, Интеллект, Самообучение, Игра, Шахматы, Го, Сеги, Stockfish, Elmo

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 10:32
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3912
    мировым чемпионом по шахматам среди компьютерных программ

    Даже не знал о том, что среди программ проводятся чемпионаты мира. Так в спорте через время для людей места не останется, вытеснят роботы с искусственным интеллектом


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 14:03
    #2 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 124
    что еще за "шум" тут имеется в виду?
        
    Сегодня, 21:54
    #3 Написал: Koroed

    Публикаций: 0
    Комментариев: 27
    Для того, чтобы понять, куда все движется, достаточно посмотреть интервью с Курцвейлом (главой того подразделения GOOGLE, где все это делается). Интервью называется "Готовьтесь к гибридному мышлению"...
        

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