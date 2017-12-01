Компания Microsoft выпускает предварительный вариант комплекта разработчика для квантовых вычислительных систем
Количество и темпы исследований и разработок в области квантовых вычислительных технологий позволяют с уверенностью сказать, что универсальный квантовый компьютер, рано или поздно, но будет создан. И ко времени появления этого квантового компьютера потребуются люди, обладающие определенным складом мышления, которые смогут программировать и работать на нем. Для того, чтобы каждый из специалистов в области информационных технологий смог попробовать себя в роли программиста квантового компьютера, компания Microsoft выпустила предварительный общедоступный вариант комплекта разработчика Microsoft Quantum Development Kit.
В состав комплекта Quantum Development Kit входит язык программирования квантовых систем Q#, симулятор, способный моделировать 30-кубитные квантовые системы, набор сопутствующей документации, библиотеки и типовые программы, которые могут стать отправной точкой для начинающих квантовых программистов.
Симулятор позволит разработчикам отлаживать код их программ на локальных компьютерах. Помимо базового варианта симулятора, компания Microsoft предлагает более мощный вариант, способный моделировать уже 40-кубитовые квантовые системы, который базируется на основе облачного сервиса Azure. В качестве среды разработки используется Microsoft Visual Studio, поэтому достаточно большая часть специалистов будут работать в рамках привычного им окружения.
"Мы собираемся дать возможность будущим квантовым разработчикам работать в привычной им среде, что позволит им сосредоточиться на особенностях области квантовых вычислений" - рассказывает Тодд Холмдаль (Todd Holmdahl), вице-президент компании Microsoft, отвечающий за область квантовых технологий, - "Обычному программисту будет тяжело переключиться на "квантовые рельсы", но мы собираемся сделать этот процесс максимально удобным и легким. Мы надеемся, что созданный нами комплект разработчика позволит выявить людей, нестандартное мышление которых даст им возможность максимально эффективно использовать новые квантовые инструменты".