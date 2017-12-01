Исследователи изготовили объекты, подключающиеся к Wi-Fi, но не содержащие электроники и источников энергии
Исследователи из Вашингтонского университета разработали способ, посредством которого пластиковые предметы, напечатанные на 3D-принтере, способны подключаться к сети беспроводной связи Wi-Fi и передавать информацию. Но самым интересным в этом деле является то, что внутри этих предметов вообще не содержится никакой электронной начинки и источников питания, более того, все изготавливается из обычных видов пластика, используемого в трехмерной печати, а для получения информации от таких предметов используются совершенно стандартные приемники Wi-Fi-сигнала.
"Нашей целью являлось создание чего-нибудь, что можно изготовить при помощи бытового 3D-принтера и что может без каких-либо дополнительных устройств передать полезную информацию другим устройствам" - рассказывает Викрам Ийер (Vikram Iyer), один из исследователей, - "Нашим главным достижением стало то, что нам удалось реализовать передачу информации с помощью беспроводной технологии Wi-Fi, используя только пластик. Такого еще не удавалось сделать никому ранее".
В созданных устройствах используются пружины, трещотки и прочие механизмы для того, чтобы их движение приводило к деформации или к замыканию заключенной в них пассивной антенны, отраженный которой сигнал содержит передаваемую информацию. К примеру, пружина с трещоткой стали основой анемометра, измеряющего скорость ветра. Чем быстрее дует ветер, тем чаще трещотка замыкает пассивную антенну, отражающую сигнал Wi-Fi. Этот отраженный сигнал улавливается и дешифруется приемником. Точно на таком же принципе работает и расходомер, измеряющий скорость движения потока воды в трубе.
Помимо этого, исследователи из Вашингтона изготовили пассивные элементы управления, кнопки, переключатели и ползунковые регуляторы, которые могут использоваться для управления работой других устройств.
Еще одной разработкой исследователей из Вашингтонского университета является технология создания внутри трехмернонапечатанных объектов "образов" из участков с наполнением металлическими частицами. Эти образы могут быть считаны датчиком-магнитометром смартфона, к примеру, и в них может быть закодирована информация о самом предмете или информация для робота, объясняющая последнему как можно обращаться с этим предметом. "Такие предметы похожи на обычные предметы, вышедшие из трехмерного принтера" - рассказывает Джастин Чан (Justin Chan), - "Но внутри этих предметов скрыт слой информации, которую может считать датчик вашего смартфона или датчик, установленный на манипуляторе домашнего робота".
В настоящее время все трехмерные модели пластиковых Wi-Fi-устройств находятся в открытом доступе и каждый человек может использовать "чудеса" данной технологии в своих целях.